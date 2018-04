In questo clima in cui la libertà diviene e faziosa e acritica per i propri campioni e per le proprie mode politiche non è difficile disegnare le reazioni dell’opinione pubblica e soprattutto delle fazioni politiche se l’atto prepotente e prevaricatore di Bardonecchia fosse stato compiuto durante la presidenza della Le Pen e non del “bambino prodigio” sostenuto nel passaggio elettorale cruciale dal consenso del 32% dei francesi.

Ben altri proclami, diversi dall’obbligato e obbligatorio ma tremante “stop”, enunziato dal modello di sagacia operativa Minniti, sarebbero risuonati per le piazze, le piazze ed i vicoli di ogni borgo italiano con edizioni speciali delle reti televisive , capeggiate dalle berlusconiane, e dei quotidiani.

Le Forze Armate allertate sarebbero state schierate con gli armamenti pesanti e le testate nucleari ai confini agli ordini della Pinotti e magari dell’appena pensionato Del Sette, sotto il cui lunghissimo comando i Carabinieri hanno scritto pagine indimenticabili di serietà e di rispetto umano. Personalmente penso al sicuro richiamo di mio figlio, VFP concluso nel 2010 , e al molto probabile mio, congedato nel 1971.

Al coro, riprendendo il facile parallelo con il precedente storico fascista nella stessa area, si sarebbero uniti il pontefice, gli immancabili cardinale Bassetti e mons. Galantino.

Per ritornare alla dura e cruda realtà della debolezza e dell’insipienza nostrane, anche in questo frangente la grande stampa non è stata capace di tracciare analisi lucide e prive del trito culto dell’europeismo, mai come oggi calpestato, e del servile ossequio al tromboncino transalpino . Un esempio è colto con l’articolo di Massimo Nava: “Certo la Francia non è l’Egitto [altra nazione demonizzata dopo la misteriosa vicenda Regeni] e l’incidente diplomatico sarà rapidamente ricomposto [naturalmente e secondo costume della sinistra], si spera con una maggiore attenzione al peso che il nostro Paese ha sostenuto in questi anni, praticamente da solo .[…] Proprio Emmanuel Macron non sembra sfuggire a questa logica, nonostante voglia rappresentare – probabilmente lo è – la carta più decisiva per la ricostruzione di un’Europa messa in discussione da movimenti populisti”.

Questi movimenti populisti tanto stucchevolmente criminalizzati, il 4 marzo, però come epilogo di una propaganda, alle volte ruvida, quasi mai intellettualmente lucida e lungimirante, ma inconsapevolmente sorretta in alcuni passaggi dallo stesso Nava, hanno raccolto un consenso ampio, in senso democratico classificato, dai calibratori raffinati radical chic, liberal e cattocomunisti, di categoria inferiore.