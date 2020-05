Mentre governo e maggioranza litigano (o fingono di litigare) e si dividono su tutto, e le opposizioni sembrano incapaci di reagire seriamente, attorno al nostro Paese si stringe lentamente, inesorabile, la morsa terribile. Non bastavano il Covid-19 e i suoi morti, non era sufficiente la quarantena severissima che ha soffocato le libertà e che ha paralizzato il sistema produttivo avviando la più grave crisi economica per l’Italia (e non solo). Purtroppo – com’era prevedibile – sono cominciati i primi suicidi d’imprenditori colpiti dalla crisi dovuta al lockdown, crollo che sta colpendo tutti i settori della nazione e alla quale il governo presieduto da Giuseppe Conte non ha saputo o voluto dare una risposta adeguata. Perché al di là di promesse e balbettii vari, non s’è ancora capito quale sarebbe il piano di rilancio economico per l’Italia.

Non illudiamoci, la crisi sarà lunga, profonda e globale, e dobbiamo aspettarci altri morti. Quando un imprenditore fallisce a causa di una crisi di cui egli non è responsabile, la crisi si ripercuote a cascata su tutti i dipendenti di quell’impresa. Il blocco totale di due mesi ha già provocato danni esorbitanti ai quali il governo ha concesso solo confuse promesse non mantenute. E se dovesse esserci – com’è prevedibile – una “seconda ondata” epidemica, si tornerebbe a chiudere tutto e per un tempo ancora più lungo, aggravando i danni.

Ma ciò che rende tutto più grottesco e assolutamente intollerabile è che nel frattempo il governo sembra avere ben altre “priorità”. In primo luogo, coerenti con il loro retaggio post-marxista (o neomarxista?), il governo accelera per la regolarizzazione degli immigrati clandestini. Per usare le parole precise della prima pagina di questi giorni del quotidiano “Libero”: “Uno scambio svantaggioso. In Italia 30mila morti rimpiazzati con 600mila migranti. Sostituzione etnica: il virus preso a pretesto per regolarizzare un esercito di clandestini. Milioni di italiani perderanno il lavoro ma il governo vuole importare manodopera”.

Mentre scrivo, è giunta la notizia che il Movimento 5 stelle – che per non perdere altri consensi elettorali era titubante – alla fine si è inchinata alla pressione dei renziani di Italia Viva e sarebbero perciò sul punto di avviare la maxi sanatoria. Viene in mente la canzone del geniale Giorgio Gaber “Il potere dei più buoni”, ove il signor G. denunciava l’ipocrisia del neoprogressismo con il verso: “È il potere dei più buoni che un domani può venir buono per le elezioni”; sennonché, nel frattempo siamo andati “oltre” quel concetto, infatti, il governo non ha neppure più bisogno di elezioni; andato al potere con manovre di Palazzo, solo Dio sa, se e quando torneremo al voto.

Esagero? In queste ore lo stesso Paolo Mieli che non è certo sospettabile di essere un “sovranista” o un “populista”, ha detto con preoccupazione in TV, ospite di “Atlante”: “Con un’eventuale seconda ondata di Coronavirus la svolta autoritaria sarebbe quasi sicura”. Parole che fanno scorrere un brivido dietro la schiena. E per completare il quadro, Il “Conte Bis” si è macchiato di un’altra infamia, scarcerando – causa pandemia – i boss della mafia. Mentre noi siamo stati due mesi agli arresti domiciliari (e forse ci torneremo), i peggiori criminali sono stati messi in libertà, oltraggiando tutti i morti di mafia e uccidendo una seconda volta, martiri dello Stato come Paolo Borsellino che per la lotta alla mafia hanno dato la vita.

È difficile con questo governo e la sua maggioranza raccogliticcia, distinguere il confine tra ottusa incapacità e premeditazione ideologica. Però il Covid-19 è certamente usato dall’esecutivo per raggiungere un loro bieco obiettivo: l’eco marxista del Partito democratico e la paranoica distopia dei 5 stelle tra “decrescita felice” e “Gaia”, s’incontrano, si fondono per ridisegnare la società secondo i loro disegni alienanti. I danni economico-produttivi causati dal lockdown sommati alla regolarizzazione dei clandestini, aprono a uno scenario inquietante: l’Italia produttiva (i nemici di classe per le sinistre), viene pesantemente penalizzata, impoverita, distrutta, mentre sono favoriti gli immigrati clandestini che servono come “nuovo proletariato”.

E nonostante il Covid-19 sia partito dalla Cina, paradossalmente è proprio la Cina che rischia di avvantaggiarsene. La crisi globale potrebbe far implodere il capitalismo in favore di quello che Marcello Veneziani definisce “maocapitalismo”, ovvero, un miscuglio di comunismo e capitalismo autoritario. La Cina potrebbe diventare di colpo la potenza leadership mondiale, estendendo a livello planetario la sua ideologia totalitaria. La strategia neocomunista del governo italiano ha perciò un supporto “estero” potentissimo nella Cina. E ne ha anche un altro, imprevedibile e autorevole, quello del Vaticano, o almeno, di una sua parte (presumibilmente comprendente anche Papa Francesco).

Non lo si evince solo dalla logora retorica terzomondista ed ecologista di Bergoglio. Basta aver letto la prima pagina del giornale dei vescovi, Avvenire, per rendersene conto: “Lavorare meno, tutti. Riduzione d’orario a parità di salario e Reddito d’emergenza allo studio”. Le “prime pagine” dei quotidiani non sono scelte a caso e con leggerezza. L’Avvenire (e quindi la corrente progressista della Chiesa), sta supportando il progetto del governo pentastellato-piddino per realizzare una riforma sociale che avrebbe dello sconvolgente. Gli industriali e i ceti produttivi sono comprensibilmente spaventati. E qui che dobbiamo giungere al succo del nostro ragionamento, ovvero: cosa deve pensare e come deve agire “la destra”?

Ovvio che quella liberale – liberista sia contraria (sebbene Berlusconi e Forza Italia appaiano sempre più ambigui nel loro far opposizione); ma quando noi di “Destra.it” parliamo di “destra”, ci riferiamo generalmente con orgoglio a idee e valori che vanno oltre il liberalismo. Noi siamo alleati ai “liberali”, ma siamo anche altro. Termini come “sovranisti” e “populisti” sono “limitativi” e, a volte, “fuorvianti”. Potremmo dire “nazionalconservatori”, purché non sia confuso con “reazionari”. Ma la destra, come noi la intendiamo, è, e non può che essere nazionale, sociale e “spirituale”. Il suo patrimonio storico deriva dall’MSI e il suo sindacato di riferimento fu il CISNAL, poi UGL, ovvero, il “sindacalismo nazionale”. Se m’è consentito l’ardire, per non esser ipocriti, la destra come noi la intendiamo, anela a ereditare e realizzare quel che è ancora valido della sua tradizione.

In sintesi, la destra, come noi la intendiamo, è sociale, interclassista, nazionale; s’è conservatori non in senso “capitalistico”, ma in senso valoriale e identitario, pur in una società che è in mutazione. Ciò significa che noi avversiamo “neoliberismo” e “globalizzazione”, e non né rimpiangeremmo il loro tramonto, ma la critica che noi portiamo al capitalismo, è una critica “da destra”. Noi asseriamo la necessità del primato della politica sull’economia, critichiamo l’economia speculativa ma difendiamo quella produttiva, aborriamo la globalizzazione come sistema sovranazionale auspicando il ritorno a una dimensione nazionale e locale. Crediamo al ritorno del Welfare, purché non sia inteso in senso assistenzialistico. L’idea di poter in futuro guadagnare quanto basta pur lavorando di meno e avere più tempo libero per la famiglia e le attività ricreative è un’idea genericamente sensata, ma che può essere realizzata solo se e quando ci saranno le condizioni, e non può essere minacciato come ulteriore strumento vessatorio a un sistema produttivo già gravemente provato.

Crediamo che lo Stato debba essere forte e autorevole ma non ripugniamo la statolatria autoritaria, riteniamo necessaria una riduzione della pressione fiscale. Crediamo nella libera impresa, difendiamo la proprietà privata che consideriamo un diritto e non un furto. Crediamo nello Stato laico purché sia garantita la sacrosanta libertà di culto. L’alternativa al neoliberismo in crisi, non può, non devono essere forme larvate di comunismo. La crisi del capitalismo globale è dovuta ai suoi “eccessi”, al suo aver sconfinato la politica, le nazioni, i popoli. I cosiddetti moderati, i liberali, sono in grado di difendere “i ceti medi”, l’economia di mercato, l’Occidente decadente?

Così non ci sembra. Un’altra destra perciò deve (o dovrebbe) agire, una destra rivoluzionaria e al tempo stesso, conservatrice, che sappia farci uscire dalle secche della mondializzazione capital-decrepita, senza farci scivolare nel pericolo totalitario comunista, metà grillino e metà a occhi a mandorla. Una destra che sappia unire “pensiero” e “azione”; audace, che contrapponga all’asse Giuseppe Conte-Xi Jinping, l’asse Putin-Trump (sebbene gli interessi dello Zar e del Tycoon divergano e la Russia abbia interessi a non rompere con il Dragone); una destra, insomma, che sia pronta a tutto, perché se persino Mieli è arrivato a ipotizzare un pericolo autoritario di sinistra per l’Italia, se questa malaugurata ipotesi dovesse avverarsi, è evidente che la lotta sarebbe combattuta su altri piani. Se tornasse il lockdown e i cittadini dovessero essere privati di pane e libertà; se si degenerasse in un vero e proprio regime autoritario, sarebbe evidente che anche “le opposizioni” dovrebbero mutare forma di lotta.