Con una classe dirigente che becca schiaffoni da tutti, siano essi francesi o libici, tedeschi o austro-ungarici, l’Italia si accorge di avere un governo solo in ambito burocratico-amministrativo, nel senso che uno dei governi più inetti dell’intero pianeta impone, ai suoi malcapitati schiavi (dire sudditi è ormai riduttivo) ogni forma di corvées da Ancien Régime, per null’altra finalità che non sia mantenere lautamente se stesso e (sia pure in misura lautamente decrescente…) i suoi scherani e il suo bacino elettorale (quello dello “stipendio di scambio”, erroneamente definito “voto di scambio”).

Tutto è paralizzato da tasse, balzelli, multe, autorizzazioni varie, lacci e lacciuoli, e ogni amministrazione che si sostituisce alle precedenti ha in genere qualche clientela nuova da mantenere (o rifocillare dopo un certo qual digiuno…).