Dopo che la Polonia ha annunciato acquisti per oltre 30 miliardi di euro entro il 2026, anche la Romania, nonostante un’economia non florida, ha annunciato un maxi-programma di acquisto di nuovi armamenti. Ieri a Bucarest il ministro della Difesa, Adrian Tutuianu, ha reso pubblica l’imponente “lista della spesa” in cui spiccano ben sette sistemi difensivi missilistici Patriot, del valore di quasi quattro miliardi di dollari, la cui vendita alla Romania è stata approvata dal Dipartimento di Stato americano. Missili, ha specificato Washington, che saranno usati per «la difesa interna», ma soprattutto in chiave di «deterrenza» verso «minacce regionali»: un chiaro riferimento alla vicina Russia, che da anni guarda con crescente sospetto al rafforzamento dell’apparato militare romeno e soprattutto al tassello meridionale dello “scudo antimissile” Usa, dislocato l’anno scorso nella base militare romena di Deveselu.

Oltre ai micidiali Patriot, Bucarest prevede l’acquisizione del sistema lanciarazzi mobile “Himars”, sempre di produzione americana, e camion da sei tonnellate, aviotrasportabili, del valore di oltre 700 milioni di euro. Inoltre dagli States arriveranno 173 veicoli trasporto truppe e soprattutto di 36 nuovi F-16, che dovrebbero essere consegnati dagli Stati Uniti alla Romania entro il 2022, che vanno ad aggiungersi ai tre in arrivo quest’anno e ai nove già entrati in servizio nell’aeronautica militare romena. Mosca per il momento osserva e tace.