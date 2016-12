DI MAIO AD AMATRICE: "QUI PER CAPIRE" Rai DI MAIO AD AMATRICE: "QUI PER CAPIRE" "Trascorrerò qui 3 giorni per capire cosa funziona e cosa no". Così il vice presidente della Camera, Luigi Di Maio, al suo arrivo ad Amatrice, in risposta all'appello del sindaco Sergio Pirozzi, che ha chiamato i rappresentanti di Camera e Senato per trascorrere i giorni prima di […]

DELEGAZIONI RADICALI VISITANO 29 CARCERI Rai DELEGAZIONI RADICALI VISITANO 29 CARCERI Il Partito radicale ha organizzato anche quest'anno visite in 29 istituti penitenziari per ringraziare i 20.000 detenuti che con il loro digiuno hanno sostenuto la Marcia del 6 Novembre per l'amnistia, l'indulto e la riforma della giustizia. La marcia fu dedicata a Marco Pannella e a papa Francesco. Il […]

LA BOLDRINI NELLE ZONE DEL TERREMOTO Rai LA BOLDRINI NELLE ZONE DEL TERREMOTO "Contenta di essere di nuovo qui con gli abitanti di Castelsantangelo sul Nera (Macerata). Dopo il terremoto c'è devastazione ma anche tanta voglia di ricostruire". Così la presidente della Camera, Laura Boldrini, scrive su twitter dopo la sua visita in questa zona. La presidente della Camera è stata […]