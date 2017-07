Sayako Kuroda, figlia dell’imperatore Akihito (il “Tenno”) e dell’imperatrice Michiko, ha assunto l’incarico di sacerdotessa suprema al tempio di Ise il più importante santuario shinto del Paese. Kuroda, 48 anni, ha sostituito ufficialmente l’86enne Atsuko Ikeda, sorella maggiore dell’Imperatore, che ha servito per 29 anni.

Kuroda visiterà il santuario in qualità di rappresentante dell’imperatore in occasione degli eventi di festa tra cui il Kanname-sai, che si tiene ogni anno nel mese di ottobre, durante il quale i raccolti vengono offerti alla dea del sole, Amaterasu Omikami, la divinità ancestrale della famiglia imperiale. Kuroda ha già svolto il ruolo di speciale sacerdotessa del santuario di Ise, tra il 2012 e il 2013 fornendo sostegno all’anziana Ikeda durante lo Shikinen Sengu. L’evento si svolge ogni 20 anni e prevede che il simbolo della divinità sia trasferito in un nuovo edificio. A tal fine i vecchi edifici vengono smontati e se ne costruiscono di nuovi. In quella occasione la sacerdotessa suprema conduce i sacerdoti shinto al sacrario più santo della religione.

Il santuario di Ise si trova nella prefettura di Mie (Kansai, isola di Honshu). È considerato il sito più sacro dello shintoismo ed è costituito da un complesso di 123 santuari. Gli edifici attuali, costruiti nel 2013, rappresentano la 62ma ricostruzione, la prossima è in programma per il 2033. L’accesso all’area vigilata dalla sacerdotessa suprema dove è custodito lo Specchio sacro raffigurante Amaterasu è interdetto ai laici e ai turisti, che non possono vedere altro se non i tetti degli edifici centrali, nascosti dietro tre alte recinzioni di legno. Nelle isole del Sol Levante la tradizione è viva.