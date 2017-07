Le eccezioni ci sono state, ci sono, non sono certo che ci saranno. Ma le eccezioni confermano le regole. La regola degli italiani è l’agnosticismo, l’ignavia, l’opportunismo. Tare storiche ben narrate, con dolorosa maestria, da un grande, malinconico attore come Alberto Sordi (non a caso fedele elettore di Giulio Andreotti).

Gli italiani non sono una Nazione, “un insieme di valori condivisi”(Tocqueville); nemmeno un popolo, non sentendo ne’ gli individui ne’ i gruppi alcun vincolo di appartenenza etnica-culturale fra loro; sono semplicemente una popolazione stanziata sullo stesso territorio. Una popolazione indifferente alla bellezza dei luoghi che abita e che deturpa progressivamente con l’incuria e l’abusivismo, inquina con le discariche, le cave, i disboscamenti incontrollati, gli sversamenti in mare, nei laghi e nei fiumi di liquami, scorie industriali, scarti e immondizie di ogni genere.

Gente per lo più analfabeta, che non legge, ignora la storia, non conosce e quindi non apprezza e non cura il più ricco, diffuso e prezioso patrimonio artistico e architettonico del mondo, in inarrestabile dissoluzione. Spesso furba, di rado intelligente, cerca comodità, vantaggi e privilegi immediati, mediante il clientelismo, l’omertà, la complicità con i corrotti e i criminali, che eleva spesso con il voto a classe dirigente, a scapito della legalità, della libertà e dell’avvenire proprio e dei propri figli. Mafie, associazioni a delinquere, lobby finanziarie, consorterie burocratiche, organi politici, giudiziari, sindacali tutti uniti appassionatamente al gran sacco fiscale e tangentario delle risorse pubbliche e private.

Nel silenzio e nell’inerzia, quando non con la complicità, della magistratura, della stampa, della Chiesa, addomesticate con privilegi, promozioni, sovvenzioni, lucrose deleghe e funzioni, nominalmente mirate alla formazione, all’integrazione, “alla tutela dei più deboli, degli ultimi”, secondo l’abusata, ipocrita e cinica motivazione. Il distillato di questa miserabile società sono gli Alfano, i Renzi, la Boldrini, i Fiano al governo e le losche confraternite di cooperative, onlus e ong che si abbuffano sulla nuova tratta degli schiavi, spacciata per accoglienza degli immigrati.

La speranza è morta. Per la minoranza di italiani diversi non c’è che un’alternativa: ribellarsi o espatriare.