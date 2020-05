Nell’arco di qualche giorno la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per lungo tempo troppo silenziosa, reca, pur tra qualche passaggio criticabile, una nuova prova di assennatezza e di misura con l’intervista rilasciata al foglio di proprietà di Urbano Cairo.

In apertura osserva, rivolgendo un’indiretta ma centrata critica all’esecutivo: “sulla ripresa economica pesano ancora troppi interrogativi con un “tira e molla” di risposta che non possiamo permetterci. Serve chiarezza, rapidità ed efficacia”.

Sul tema scottante e squalificante per un sistema parlamentare libero, quello dell’uso e dell’abuso dei Dpcm, “oggettivamente pericoloso per la democrazia”, con la considerazione sulla momentanea rinunzia al ricorso, chissà come e chissà in forza di quali pressioni, decisa da Conte, muove una indiretta ma meritata ed esplicita censura alla opposizione , incapace di denunziare in termini circostanziati e non comizieschi il sovrabbondante ricorso allo strumento normativo, varato sotto un governo guidato da Ciriaco De Mita, “tanto nomini”.

Dal seggio eminente di Palazzo Madama l’avvocatessa padovana (ha una attività professionale qualificata a differenza del tizio, imposto a Montecitorio) impartisce una dura lezione, nel momento in cui rileva che “il Parlamento è per sua natura il luogo dove ci si confronta, si dibatte e si vota. […] Nessuna emergenza può fare venire meno la sua centralità, specie quando si toccano le libertà personali”.

Un punto debole dell’intervista è rappresentato dal consenso espresso alla eventuale partecipazione dei movimenti di centro e di destra alla Fase 2. Ormai, dicendola con Edoardo Bennato, “la frittata è fatta” e non vale la pena, non è politicamente sensato essere coinvolti e compartecipi degli errori immodificabili, compiuti dal governo giallorosso sordo ed ipocrita.

In modo equilibrato e logico la Alberti Casellati considera null’altro che “buona”, a differenza del suo capo partito, prorompente di enfatico entusiasmo, la notizia della proposta dell’assegnazione dei fondi europei, ma “cattiva” la parallela della lunga, delicata e tutt’altro che scontata nell’ esito, discussione dell’approvazione.

Alla presidente, ben all’altezza di conoscere un certo Dante Alighieri, a differenza di chissà quanti senatori grillini, può essere consigliato di rileggere (non leggere!) e riflettere sui versi dell’VIII canto del Purgatorio: “O voi ch’avete li intelletti sani / mirate la dottrina che s’asconde / sotto ‘l velame de li versi strani”.

Ancora da seguire la signora quando definisce, con poche parole, tremende ed amare: ”i bambini ed i ragazzi gli invisibili di questa pandemia”. Da rifiutare invece l’avviso ostile, espresso a proposito dello “smart working”, capace, se opportunamente articolato, di ridurre lo stress del personale, il traffico, l’inquinamento e il sovraffollamento dei mezzi pubblici. Così come hanno sapore conformistico e modaiolo, sanno di allineamento forzoso, le tesi sulle donne ed il mondo femminile.

Rientra, in chiusura, nei giusti e sensati binari nella replica alla domanda riguardante il CSM. Da accettare senza riserve, escludendo capacità ed intenzioni concrete di efficaci modifiche alla politica, tenuta, dalle fazioni fanatizzate della magistratura rossa e grillina, “sotto ricatto”, almeno due delle proposte avanzate: il sorteggio per i membri togati e il divieto insuperabile delle “porte girevoli”, magistratura – politica e viceversa.