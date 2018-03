Il volume raccoglie gli “Atti” di un convegno, svoltosi a San Marino dal 9 all’11 giugno 2016, dedicato ad un tema, la Chiesa tra restaurazione e modernità, singolare per la sua complessità e delicato per le sue implicazioni e per le conseguenze nel mondo nei 200 anni successivi al Congresso di Vienna.

Nove i saggi presentati privi di ordine cronologico: il primo, infatti, di Andrea Riccardi, è dedicato alla visione dell’attuale pontefice (Da minoranza a popolo) e l’ultimo a Giovanni XIII nella sua idea ispiratrice del Concilio Ecumenico Vaticano II, curato da Giovanni Vian.

Il più capillare, nel rispetto dell’estensione cronologico dell’argomento, è quello firmato da Fulvio Conti ed intitolato Dalla condanna al dialogo: tre secoli di relazioni fra Chiesa e massoneria.

L’autore, studioso accreditato e competente, ripercorre la vita della massoneria nell’arco dei suoi 3 secoli di vita (1717 – 2017) senza perdersi e disperdersi nei mille e mille problemi attraversati dalle logge ma affrontandoli, spiegandoli e documentandoli senza demonizzazioni o esaltazioni, sulla base di una bibliografia essenziale ed autorevole.

Dopo aver esaminato gli studi precedenti Conti opta per la tesi di Della Peruta, ad avviso del quale la massoneria “in realtà non era mai stata né aveva mai voluto essere una vera e propria società segreta”. Spazio e considerazione sono riservati – e non poteva essere diversamente – allo scontro duro ed esplicito con la Chiesa, che non si è mai trattenuta dall’intervenire.

Interessante appare l’osservazione sulla posizione di Mazzini, diffidente di fronte all’organizzazione, “per l’eccessiva eterogeneità politica dei suoi membri”. E’ questo un aspetto cruciale, molto spesso motivo di disfunzioni e di dissidi e tra i difetti sostanziali più evidenti.

Oggi il rapporto con la Chiesa, dopo il pontificato di papa Montini, ha assunto una dimensione adeguata ai tempi, con aspetti diversi dai precedenti, pur rimanendo incompatibilità e visioni contrapposte.

E’ proprio questo della massoneria un campo, che, a differenza di altri presi in esame nel volume, in cui la Chiesa ha ceduto o è irragionevolmente arretrata, registra differenze ancora vive e nette con “gli operai nella vigna”, sempre attenti ed impegnati.

La Chiesa tra Restaurazione e Modernità (1815 – 2015), a cura di Giorgio Fabre e Karen Venturini, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 250. € 20,00.