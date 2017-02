Nonostante le tante perplessità sulla qualità dei cibi e le opache politiche salariali, ancor oggi gli archi dorati di McDonald rappresentano per molti americani il loro “Santo Graal alimentare”. Una sicurezza simil-patriottica. Un’abitudine, malsana ma consolidata. Tutto merito di un personaggio come Ray Kroc, vera icona del capitalismo a stelle e strisce e dell’American way of life.

Ora un film, The Founder, racconta la sua vicenda. Come in Death of a Salesmann, il dramma di Arthur Miller, il protagonista — interpretato da un ottimo Michael Keaton — è un piazzista cinquantenne e spiantato di frullatori multimixer, un triste commesso viaggiatore ossessionato dall’idea del successo, dei soldi. Nulla però funziona e la vecchiaia avanza assieme ai debiti e alle delusioni.

Poi, un giorno del 1954, Kroc incontra i fratelli Dick e Mac McDonald (rispettivamente Nick Offerman e John Carroll Lynch). Vogliono addirittura sei frullatori per incrementare la loro attività, un chiosco a San Bernardino. I due hanno avuto un’idea rivoluzionaria, applicare il fordismo all’alimentazione: quindi servizio istantaneo e inappuntabile per pochissimi cibi selezionati. In primis l’hamburger. Il tutto, senza stoviglie da lavare e senza camerieri. La ristorazione walk through.

È l’occasione che Kroc cercava. Entra in società con i due McDonald ed esporta in tutto il paese, inventando il franchising, la formula. Quando arrivano i primi soldi, l’ex venditore dei frullatori elimina spietatamente — tenendosi, però, stretto il marchio — gli ingenui soci e (già che c’è…) anche la prima moglie ormai sfiorita, sostituita subito da un’altra fregata al suo migliore amico. Da qui l’impero immobiliare, la multinazionale, il successo.

Kroc non è un buono, non è un tenero. È un genio avido e bugiardo. Uno squalo. Ma l’America lo ama e in lui si rispecchia. Il “male americano” abita anche al fast food.