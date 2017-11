Rai GENTILONI: L'ITALIA ABBRACCIA NEW YORK L'Italia "abbraccia New York colpita dall'attentato", scrive Paolo Gentiloni su Twitter. "Vicini alle famiglie e alle autorita' americane contro il terrore", aggiunge il presidente del Consiglio.

GENTILONI AD ABU DHABI IN MOSCHEA "ITALIANA" "Incanto della Moschea che rappresenta la grandezza di Abu Dhabi e della fede islamica. Orgoglio per il contributo dell'Italia a questa meraviglia". E' il messaggio lasciato dal premier Gentiloni,sul libro d'onore dopo la visita alla Moschea Sheik Zayed di Abu Dhabi. Un'opera imponente, la quinta moschea più […]

EMENDAMENTI BIPARTISAN SU USCITA SCUOLE MEDIE Fioccano le proposte bipartisan per risolvere il problema dell'uscita da scuola per gli allievi delle scuole medie. Negli emendamenti presentati in Senato i genitori possono autorizzare l'uscita autonoma dall'edificio scolastico per gli under 14 sollevando la scuola da ogni responsabilità. In due emendamenti a firma Pd-Mpd viene prevista […]