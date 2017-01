Uno degli strumenti di dominio culturale più subdoli prodotti dal pensiero dominante liberal-progressista è senza alcun dubbio il “politicamente corretto”. Prodotto di importazione anglosassone e promosso con particolare insistenza nei confronti dell’opinione pubblica a partire dagli anni ‘80 del ‘900, esso si prefigge in apparenza la finalità di non offendere la sensibilità di determinate categorie umane. Questo, appunto, almeno in superficie.

Perché in realtà, con il passare del tempo, è emersa e si è manifestata con sempre maggiore trasparenza la sua reale finalità, cioè quella di essere un puro strumento di ingegneria sociale al servizio di una determinata visione del mondo che, per le elites della sinistra mondiale, andava imposta indiscriminatamente a tutta la società. Il “politicamente corretto” stabilisce non, ad esempio, quali termini sia opportuno utilizzare per non offendere il disabile o lo straniero, ma chi siano i “nemici” che la società deve combattere, isolare, estromettere dalla vita politica e sociale.

Tali nemici sono andati con il tempo ad aumentare di numero, grazie a un’improbabile terminologia costantemente in evoluzione. Una “neolingua” che non cessa di espandersi. Si è iniziato con i “razzisti”, i “maschilisti” e i “fascisti” per poi proseguire con gli “xenofobi”, gli “omofobi”, i “sessisti” e via discorrendo fino ad arrivare oggi addirittura a parlare di “pedofobi” (letteralmente coloro che temono i pedofili…).

Più la neolingua del pensiero unico si espande più i nemici della società dominata da questo aumentano. Il “politicamente corretto” svolge così un ruolo centrale quale procedimento integrativo di quella che viene chiamata “finestra di Overton”, un processo che, mediante una serie di passaggi, impone alla società un radicale cambio di visione su determinate realtà. È stato ad esempio il caso dell’omosessualita’ e della società multietnica.

Parte importante di questo processo è il rendere ciò che in un primo momento è senso comune, ad esempio la percezione dell’omossessualita’ come “disturbo” o l’utilizzare il termine “negro” per i popoli dell’Africa subsaharian, come socialmente sgradevole: gradualmente attraverso un bombardamento mediatico e culturale chi percepisce l’omosessualità come una deviazione del comportamento sessuale o chi si permette di utilizzare un termine, “negro” appunto, che in se non ha nulla di offensivo, viene additato ed emarginato, creando termini ad hoc come “omofobo” o “xenofobo”.

Tale processo, programmato e gestito un’intensa attività di lobbying dalle sinistre mondialiste, prova ne è il supporto, di recente divenuto pubblico, a diversi parlamentari europei da parte delle organizzazioni del finanziere George Soros, notoriamente impegnato in questo campo attraverso le sue Open Society Foundation e il Soros Fund, è però ormai totalmente fuori controllo e sta spingendo la società verso le più assurde forme di stupidità umana.

Basti qui menzionare il recente caso di un’università londinese in cui gli studenti si sono rifiutati di studiare i filosofi bianchi perché portatori di una mentalità razzista o quello di Ali Michael, la professoressa americana della University of Pennsylvania che ha scelto di non avere figli perché di razza bianca, in segno di rispetto verso gli afroamericani. C’è poi il caso di Marina Abramovich, l’artista che ha fatto pubblico vanto del fatto di aver abortito tre volte in ossequio all’idea di emancipazione femminile e femminista. Sinceramente tra persone sane di mente ci sarebbe da ridere, se non fosse che queste forme sempre più tossiche e malate vengono ormai divulgate, grazie ai pestilenziali effetti della finestra di Overton, ai più alti livelli della politica e della società occidentale: nei parlamenti e nelle università.

Che la strategia sia programmata da parte delle sinistre liberal di tutto il mondo è fuori da ogni dubbio: si pensi all’utilizzo dei richiedenti asilo come finti volontari nelle recenti tragedie del centro Italia, quando in realtà per compiere volontariato in zone di rischio anche per un cittadino italiano sono necessarie certificazioni ed esperienza. È chiaro che il fine fosse quello subdolo di far passare una volta di più il messaggio dell’ineluttabilità e della necessità della società multietnica.

Il politicamente corretto e le sue scorie, la lotta antirazzista in assenza di razzismo o la lotta antifascista in assenza di fascismo, celano di fatto un unico punto in Comune: la guerra all’identita’, alla tradizione, alla natura per promuovere invece le dissonanze.

Anche esteticamente le scene dei gay pride, delle manifestazioni femministe, dei black bloc non fanno che promuovere disordine e disarmonia. Quella portata avanti da questi movimenti è dunque la battaglia del caos contro l’ordine naturale delle cose e contro l’unita’ che sottintende a un superiore disegno di armonia in favore dell’individuo e dei suoi magmatici capricci. È una rivolta della materia contro Dio, se vogliamo darne una lettura religiosa o contro la natura se vogliamo essere più neutri.

Fatto sta che, a nascondersi dietro queste idee dalla facciata gradevole e buonista si trovano quindi le forze del caos e dell’autodistruzione, che anelano all’annientamento dei propri popoli e delle proprie culture.

È una guerra. E se guerra dev’essere è sciocco e antistrategico pensare di poterla combattere sul terreno e con le regole del nemico. Quante volte ascoltiamo rappresentanti politici o intellettuali conservatori che, di fronte a un pubblico ampio, si esprimono secondo la prassi linguistica del politicamente corretto per evitare critiche? Questo è del tutto sbagliato. Per poter vincere questa guerra bisogna cambiare le carte in tavola, le regole del gioco. Bisogna, in definitiva, ripudiare il politicamente corretto e le sue innaturali dottrine e condurre la guerra all’attacco, non in difesa.