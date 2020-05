Il volume del filologo barese, che, grazie alla sua esperienza scientifica e alla preparazione accademica si muove con abilità e capacità tra le citazioni, coadiuvato e assistito da un esercito, o meglio per adeguarci al settore, da una legione di collaboratori, è solo ponderoso (1005 pagine !). E’ minuzioso, più volte pignolesco, e non riesce ad essere poderoso nel senso di convincente e principalmente persuasivo.

Si guarda bene dall’allontanarsi dalla ideologia marxista, rigida ed indeclinabile e dai suoi vessilliferi. Valga come campione l’utilizzazione di opere biografiche e memorialistiche di uomini del partito, vissuti nel partito, tutti tesi alla santificazione del partito (Amendola e Secchia).

E’ aperto, invece, e sensibile alle meschinerie, alle ripicche, alle pochezze di quel mondo, in cui è di casa il fratricidio ideologico. Ostenta una pesantezza inappellabile e un disprezzo perentorio per le opposizioni reali, come quella fascista e poi quella di destra, che non stenta ad essere utilizzata con severità presuntuosa per quella fittizia, come la democristiana postbellica.

Alcuni esempi provano le affermazioni di fondo. Già anni or sono (1985) Canfora con il suo pamphlet “La sentenza”, edita da Sellerio, aveva avuto la pretesa o meglio la presunzione di compiere “la più completa indagine storica sulla morte del filosofo del fascismo”, leggendola, secondo un costume tipico del comunismo e quindi fazioso senza limiti, come “martire comodissimo” di un omicidio “dalle molte e diverse matrici”. Qualcuno non si è trattenuto dal parlare – come ben sappiamo – di una fronda interna, tra camerati.

Nel pesante tomo, ora pubblicato, nelle poche pagine riservate allo scottante argomento, riconosce nello studioso siciliano una ferma ostilità ad ogni ipotesi “conciliativa” con il filosofo conterraneo, “bersaglio giusto” dopo il solenne auspicio espresso della “concordia degli animi”. Canfora, prima di consentire con il meschino e ridicolo intervento di stravolgimento, compiuto da un manovale (Li Causi), è costretto ad affermare – parole di essenziale peso – che “il primo riavvicinamento [dopo le consuete beghe teologiche fra compagni] tra Marchesi e il partito […], si è verificato sul terreno dell’attacco a Gentile, assunto a personaggio simbolo della insidiosa mano tesa del nuovo fascismo”.

Un altro momento topico della parabola umana di Marchesi, in cui palesa una volta ancora il suo ineliminabile metodo equilibristico, è rappresentato dal giuramento imposto dal regime con il decreto del 18 agosto 1931. Va riletta, a titolo orientativo, la formula, impegnativa e dettagliata: “Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori, e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l’ufficio d’insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio”,

Ora, a parte la domanda da porre a Canfora sugli eventuali giuramenti imposti oggi ai docenti universitari in Cina, in Russia, in Corea del Nord e a Cuba, come è noto e stranoto a prestarlo solo 12 sui 1225 docenti interessati o meglio coinvolti. Tra di essi non figura Marchesi, che, dopo una iniziale “sceneggiata”, si adegua, al grido implicito di “tengo famiglia” ed in tacita imitazione di don Abbondio nel XXV capitolo dei “Promessi Sposi”.

Alcuni tra i professori liberali e marxisti, “a futura memoria”, hanno invocato l’obbedienza all’indirizzo dettato da Croce e Togliatti, dell’accettazione indispensabile per non sguarnire le Università, lasciando campo libero ai professori fascisti. Comunque per Marchesi non può essere dimenticato che ben altre 2 volte presta giuramento: nel 1935 quando entra a far parte dell’Accademia dei Lincei ed infine nel 1939, nel momento in cui “l’infame e brutale” (recte ingenuo nelle sue autolesionistiche aperture) regime lo chiama a far parte dell’Accademia d’Italia, istituita da quel certo Giovanni Gentile.

Dall’elefantiaco lavoro biografico potrebbero essere tratti mille altri spunti interessanti ed incongruenti, ad esempio, a partire dall’assoluta “sordità alla questione coloniale”, rimproverata da Canfora, al favore espresso per la nazione, al suo maschilismo oppressivo esercitato sulla moglie, poi scomparsa nel 1962 in un manicomio statunitense, fino a quello che viene ritenuto “un filo conduttore del pensiero politico di Marchesi, la scelta di non infatuarsi per il “popolo”.

La citazione di Togliatti nelle parole di commiato è il sigillo ed il suggello sul siciliano, uomo, il cui marxismo, da ritenere sempre e comunque virulento e pernicioso, costituisce “una componente”, cioè una parte, una frazione, del suo universo mentale .

L’Istituto della Enciclopedia Italiana, ormai schierato toto corde con la sinistra più aperta e decisa, ha provveduto ovviamente alla presentazione dell’opera. Sono stati relatori tutti docenti, allineati, tra cui Andrea Giardina, figlio del ministro democristiano Camillo, a suo tempo allievo presso l’Università di Palermo di Francesco Ercole.

LUCIANO CANFORA, Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano, Bari, Editori Laterza, 2019, pp. 1005. €38,00.