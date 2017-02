Sin da titolo “Le donne erediteranno la terra”, si inquadra una realtà gonfiata, esasperata, fanatizzata su luoghi comodi perché conformistici ed esibizionistici. La verità è ben lontana, addirittura remota, dal momento che se le donne personificassero il bello, il buono, il giusto, il mondo sarebbe diverso da quello che è e che anche loro hanno contribuito a far vivere e a muovere.

Prendiamo a campione la sindaca di Roma, candidata di un movimento sulla cresta dell’onda, costruito sulla rabbia, alimentato dalla delusione, abile nel raccogliere lo scontento più esagitato salvo poi offrire risultati meschini e prove squalificanti. A Roma è stato facile vincere, visto il livello più che scadente degli antagonisti, Giachetti e Marchini (la Meloni non poteva fare nulla di quello che ha fatto), sulla base di promesse velleitarie e scarsamente meditate.

Altro caso citato dal prolificissimo autore (5 volumi in 6 anni !) è quello della presidente della Camera, assisa sulla poltrona per una serie di coincidenze, prima fra tutte la consistenza della maggioranza di sinistra. Sullo stesso seggio – pare si dimentichi – sedette anche un’altra donna, la compagna di Palmiro Togliatti.

La donna, “affacciatasi per la prima volta sulla soglia della Casa Bianca”, nel cuore di Cazzullo, già sognata nel salone in cui il marito si esercitava con la stagista, è stata respinta e battuta da una pronunzia popolare, la più eloquente in democrazia.

Il giornalista-scrittore-storico, in una visione campanilistica e usurata, si è intrattenuto, sulla base e sulla scorta di lavori di terza o quarta mano, su Mussolini, astenendosi dall’aprire significativi ed eloquenti paralleli con le imprese dei presidenti americani o aspiranti tali (i fratelli Kennedy) con attrici e attricette note e meno note.

Così come è stato ben lontano dal ripercorrere e rivendicare lo strazio delle donne e delle fanciulle violentate e stuprate dalle forze di “liberazione” marocchine e dal ricordare le tante donne di ogni età, vittime innocenti dei bombardamenti angloamericani in Europa ed in Giappone.

Perché Cazzullo non guarda al travaglio, alla subordinazione ancestrale e all’assenza di stimoli volti all’emancipazione autentica, adeguata al XXI secolo, delle donne del mondo arabo? Perché non ci parla delle esperienze del mondo sovietico e di quello cinese e del rapporto di Stalin o di Mao con il sesso debole?

Ovviamente nel capitolo “ La donna della mia vita” non figurano episodi di donne vittime di prepotenze ad opera dei partigiani.

Si tratta, a voler stilare un consuntivo, di una larga, comoda e facile “antistoria”, dall’ampio e fruttuoso eco, fondata, ove si eccettui Cardini, su articoli giornalistici o su scritti di giornalisti con velleità e mire storiche.

ALDO CAZZULLO

Le donne erediteranno la terra

Milano, Mondadori, 2016.