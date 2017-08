Anche l’ 87° del “Dizionario Biografico degli Italiani”, come lo sono stati i precedenti e lo saranno, nel quadro immutato politico istituzionale dell’ Istituto della Enciclopedia Italiana, i successivi, mantiene ed amplia i difetti della collezione, lanciata verso l’obiettivo, solo spettacolare ed eclatante, di chiudere con il 100° una raccolta iniziata negli anni Sessanta. Le voci sono eccessivamente larghe e diffuse, appaiono, dimenticando due qualità, la sobrietà e la sinteticità, piccole, velleitarie monografie da presentare nei concorsi accademici.

Quelle riguardanti la storia contemporanea sono faticose, di una minuziosità incredibile con la presentazione e la segnalazione di vicende minute o solo propagandistiche o ideologicamente, sempre unidirezionali, spesso superate e anacronistiche.

Avanti ad ogni altra considerazione va criticata nel volume la mancanza di voci riguardanti Riccardo Riccardi (1897 – 1981), padre della geografia attuale, dal 1939 ordinario presso la “Sapienza”, redattore delle voci di competenza nella “Enciclopedia Italiana”, e Sergio Ricossa, il grande economista, per sua sfortuna non marxista ma liberale, scomparso il 2 marzo 2016, in tempo per essere inserito nel tomo pubblicato nella seconda metà dell’anno.

Sul peso e sul riguardo per gli uomini riconducibili prima all’antifascismo e poi al PCI, lunga e reverente è l’analisi biografica dell’abruzzese Umberto Ricci, così come quella del regista Dino Risi (8 colonne) mentre alla povera S. Rita, miracolosamente inserita , sono riservate 7 colonne. Spropositata è anche la rivisitazione biografica di Placido Rizzotto, il sindacalista socialista vittima di un rapimento organizzato da Luciano Liggio.

Altra voce alterata da forzature più che politiche, unicamente partitiche, è quella sul geografo Giuseppe Ricchieri, sul conto del quale si riesce ad affermare che manifestò l’antifascismo dichiarato “nel grande impegno scientifico”.

Se appare straordinaria per la sua particolarità la segnalazione di un passo del biologo socialista Eugenio Rignano sulle responsabilità dei partiti maggiori nella crisi drammatica del primo dopoguerra, con le “violenze che seguirono la caduta della dominazione fascista sulle popolazioni slave” è spiegata l’uccisione del padre del genetista Ferruccio Ritossa. Ritrovata serietà critica, in chiusura, la verità ha il sopravvento e Ritossa è definito “figlio di una vittima dei partigiani comunisti iugoslavi”. Da disapprovare è anche l’analisi biografica di Pietro Ricaldone, dal 1932 al 1951 “rettor maggiore” dei salesiani. Alla congregazione, che tanto ha operato e continua ad operare in campo sociale e dell’educazione giovanile, è mosso l’addebito di aver favorito “l’intesa con le autorità pubbliche e, più in generale, con i ceti dirigenti”. L’autrice della voce documenta l’imperdonabile ed indelebile macchia con i legami tenuti con il regime fascista e con l’appoggio elettorale alla Democrazia cristiana. In particolare poi si imputa al sacerdote piemontese di aver sollecitato nel referendum istituzionale del 1946 dai confratelli italiani il voto per la monarchia.

Per chiudere un ulteriore esempio della blindatura e della lettura marxista, condizionanti la maggior parte delle voci è recato dalle considerazioni espresse sull’annullamento delle sentenze contro Mario Roatta. Esse erano dovute “al clima di mobilitazione anticomunista generato dalla guerra fredda”. “Sic dixit !”.

VINCENZO PACIFICI

“Dizionario Biografico degli Italiani”,

vol. 87° (Renzi – Robortello),

Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2016, pp. 835