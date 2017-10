Ultimamente Corrado Ocone in una serie di interventi raccolti con il titolo Attualità di Benedetto Croce, ha rilevato la scarsa considerazione riservata all’impegno anticomunista negli anni successivi alla conclusione del secondo conflitto mondiale e al suo intervento culturale a sostegno dello schieramento occidentale nella “guerra fredda” successiva. Quali considerazioni avrebbe espresso poi “Don Benedetto” nel vedere la casa editrice, da lui ispirata per decenni, come quello di Angelo D’Orsi sul 1917? Il giudizio non sarebbe stato che di assoluta e lucida chiusura, vista l’impostazione piena di settarismo e carica di apriorismi ideologici. Non va taciuto comunque che il tomo, su licenza della Laterza, è stato stampato dalla “Mondadori Retail”, proprietà di un certo Berlusconi, solito agire secondo la massima del suo collega imperatore Vespasiano, pecunia non olet.

Il libro – confessa l’autore – è stato “steso in un pugno di giorni” e questa affermazione, non poco guascona, può anche giustificare una perentoria chiusura dell’analisi, ma le circa 270 pagine di testo, in cui l’unico aspetto accettabile è rappresentato dalla Cronologia, redatta da Cristina Accornero, raccolgono affermazioni, giudizi e valutazioni eloquenti su Lenin, quali “il più autorevole e capace dei dirigenti bolscevichi” e “la più geniale guida del proletariato”.

La contrapposizione ideologica e in definitiva tollerabile è scontata ma il disprezzo e la faziosità in molte pagine sconfinano nell’insopportabile trivialità come nelle pagine sulle apparizioni di Fatima del maggio 1917 e sulla “reazione cattolica alla modernità”.

Da ultimo conta raccogliere, come prova del livello scientifico del lavoro, il commento banale e ovvio alla guerra, capace di produrre “uno scombussolamento complessivo del sistema internazionale, e un ridisegno della cartografia sotto l’egida, poco disinteressata, delle grandi potenze”. Lo studioso inglese Robert Gerwarth in un volume La rabbia dei vinti. La guerra dopo la guerra 1917 – 1923, prossimamente nelle librerie ma anticipato da Paolo Mieli, nota che tra il 1917 e il 1920 in Europa si registrano ben 27 mutamenti politici violenti, accompagnati o seguiti da guerre civili sotterranee o ufficiali.

Anche dopo il secondo conflitto Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna si confermarono solo potenti ed arroganti, incapaci di stabilire nel vecchio continente una sistemazione organica e indolore, creando confusione o consegnando al giogo della potenza rossa per decenni Nazioni rigogliose, libere ed indipendenti.

D’Orsi mette del suo un significativo rimpianto per la Jugoslavia, nata nel 1918 e “dissolta, sempre con la regia di grandi potenze, quando ormai costituiva una realtà significativa”. Era un campione indimenticabile Tito!

ANGELO D’ORSI, 1917. L’anno della rivoluzione, Milano, Mondadori Retail, 2017, pp. 270, €18,00.