La Siria è una tragedia vicina. Molto vicina. È un campo di battaglia per le grandi, medie e piccole potenze. USA, Russia, israeliani, sauditi, qatarioti, turchi, francesi, inglesi. Una macedonia infernale e un risiko geopolitico intricato e complesso, difficile da decifrare, da capire. Morti, sangue, interessi solidissimi e alleanze imbarazzanti. Molto imbarazzanti.

La Siria è un gioco pericoloso per tutti. La Siria è nel Mediterraneo. La Siria è vicina. Anche all’Italia.

Con buona pace dei politicanti nostrani (vedi l’inutile Gentiloni, il ridicolo Parisi e la misera Bonino) e dei tifosi (d’ogni lato e colore) che su FB discettano e sentenziano, intrecciando con levità e ignoranza il loro giudizio su massacri, crimini, bugie. A pagare sempre e comunque c’è il popolo siriano. I Cristiani d’Oriente in primis.

Ecco allora la testimonianza di Gian Micalessin su Matrix. Roba seria, documenti solidi, immagini non taroccate. Tutto, terribilmente, autentico.

Per finire, un appello (sicuramente inutile) agli islamofobici di turno e agli “assadisti” di complemento: ascoltate, guardate e riflettete. Magari prima di sparare altre cazzate dal vostro placido computer.