Rai SI VOTANO PRESIDENTI CAMERE SENZA ACCORDO Oggi prende ufficialmente il via la XVIII legislatura,con la prima seduta di Senato e Camera,chiamate ad eleggere i nuovi presidenti. A Palazzo Madama si parte alle 10.30 a Montecitorio alle 11 Ma non c'è ancora un accordo sui nomi, dopo la fumata nera nella riunione dei capigruppo di […]

2/2 Rai ASSEMBLEA M5S PRIMA INIZIO VOTAZIONI La prima assemblea congiunta dei gruppi M5S, che era stata convocata per ieri mattina a Montecitorio,è stata rinviata a stamane alla ore 9, prima delle votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. Dal M5S si sottolinea la "delicatezza" delle trattative sui nomi. I pentastellati avrebbero il timore di […]

1/2 Rai M5S:VEDIAMO SALVINI NO INCONTRO BERLUSCONI Dopo la fumata nera della Capigruppo sulle Camere arriva l'altolà del M5S. "Pronti a incontrare il leader del cendestra che è Salvini,ma non Berlusconi, che sta cercando una legittimazione che i cittadini non gli hanno dato e non possiamo dargli", spiega Toninelli. I vertici del Movimento avvertono: "No […]