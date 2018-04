RENZI: PD HA PERSO,NON PUO'ANDARE AL GOVERNO 1/2 Rai RENZI: PD HA PERSO,NON PUO'ANDARE AL GOVERNO "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo". Lo dice l'ex segretario del Pd Matteo Renzi a […]

RENZI: "PD RIPARTA DA ZERO, SENZA PAURA" 2/2 Rai RENZI: "PD RIPARTA DA ZERO, SENZA PAURA" "Io dico la mia, poi deciderà la direzione, l'assemblea dei parlamentari. Sarebbe una presa in giro degli italiani" andare al governo con i 5Stelle. "Abbiamo perso? Non abbiamo paura, ripartiamo da zero". Così l'ex premier Renzi da Fazio a Che tempo che fa. "Incontrarsi con Di […]

SALVINI:NON CAMBIAMO I PROGRAMMI IN CORSA Rai SALVINI:NON CAMBIAMO I PROGRAMMI IN CORSA "Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi con Pd". Lo scrive su Twitter […]