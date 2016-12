Andate al cinema a vedere Lion, un film non “tratto” da una storia vera, ma proprio una storia vera. Racconta di un bambino di cinque anni che si perde a Kolkata, una volta conosciuta come Calcutta, l’antica capitale della Compagnia delle Indie Orientali britanniche, oggi una megalopoli di venti, forse più , milioni di abitanti.

Saroo, questo il nome del bambino, dovrà sopravvivere in una realtà fatta di desolazione e disperazione, con le sue sole forze, fino all’arrivo di un aiuto insperato.

Che tutto sia fedelmente vero me lo conferma mio nipote Ettore, che incontro per la nostra festa di Natale in famiglia, tra fratelli. Egli è appena reduce da un paio di mesi di esperienza di volontariato proprio a Calcutta, dove , appena laureato in medicina , ha offerto la sua disponibilità a dare un aiuto all’ Institute for Indian Mother and Child. Questa associazione, che ha come tramite italiano Project for People, è stata fondata da un medico indiano, il dottor Sujit ; figlio di una povera famiglia indiana, con molti sacrifici si è laureato in Belgio e poi , a differenza di altri che in Italia rimangono e pontificano, è tornato al suo paese a prestare il suo servizio. Fondando l’IIMC voleva soprattutto aiutare i miserabili che a Calcutta ed in tutta l’India vivono al di sotto della soglia di povertà. Milioni di persone che non si sognano nemmeno di arrivare un giorno in Europa, ma pensano solo a sopravvivere fino a domani.

“Il dottor Sujit è perfettamente consapevole che non è possibile eliminare la povertà in India e che non lo sarà nemmeno nel prossimo futuro ,” mi confida Ettore” ma si batte per dare dignità alla miseria. “

Una volta incontrando una giovane mamma che mendicava con una bambina al braccio, Sujit le ha chiesto perché non cercasse un lavoro. La donna ha risposto che non avrebbe saputo a chi affidare la figlia.

“Affida la bambina a noi e cercati un lavoro, ti aiuteremo.” Questa è la filosofia del dottor Sujit e della sua associazione.

Ettore mi racconta quindi la sua esperienza : la camera che gli avevano destinato per dormire era proprio un tugurio, ma questo faceva parte dell’esperienza. Ogni mattina veniva destinato ad un piccolo gruppo di volontari che si addentravano nei meandri più miserevoli della megalopoli o addirittura raggiungevano comunità nei villaggi del delta del Gange, il fiume sacro dell’India ; qui o si faceva un intervento sanitario o ci si dedicava ad insegnare le norme igieniche più elementari. Nell’India rurale il 90% degli abitanti non ha mai visto un medico. Qui si muore ancora di diarrea, che sia tifo, colera o semplice dissenteria non ha importanza.

Unico bianco, Ettore si è trovato a contatto con realtà inimmaginabili. Casi clinici estremi come, mi racconta, un anziano con le gambe ridotte a due tronchi dall’elefantiasi ; il medico che fiancheggiava estraeva uno ad uno decine di vermetti di filaria dalla cute, facendo quel che poteva. In un’altra circostanza un bambino aveva sulla cute del pene un voluminoso ascesso che veniva inciso con piccoli tagli senza alcuna anestesia. La mancanza di mezzi è la regola ; un dentista dell’associazione usava un filo di sutura per le gengive per più pazienti fino al suo esaurimento, alla faccia delle regole di asepsi. Gli stessi medici corrono forti rischi di infezione nel proprio lavoro, ma così è .

“Negli ospedali ci sono tre persone per letto” mi dice Ettore.

“Medici o infermieri ?” chiedo .

“Tre pazienti per letto, intendevo.”

Gli ambulatori dove i volontari prestano servizio si chiamano pretenziosamente “Clinics”, ma non hanno nemmeno vetri alle finestre.

Mi viene in mente la mia esperienza di medico in Ghana ; anche laggiù, in un villaggio di pescatori, a Biriwa, c’era un ambulatorio che tutti chiamavano “ the Italian Clinic”. Non c’erano nemmeno lì vetri alle finestre ed alle 10 del mattino, inesorabilmente saltava la luce : la pala sul soffitto smetteva di girare ed il caldo si faceva sentire. Di buono c’era che le donne in sala d’attesa, prima che iniziassero le visite, dedicavano un canto di lode al Signore in onore del medico. Ve lo immaginate negli ambulatori delle nostre Asl, dove l’unico ritornello è “ Chi è l’ultimo ?”

Un giorno chiesi ad una volontaria tedesca, ormai residente in Africa, se il nostro intervento non fosse solo una inutile goccia nel mare, lei mi rispose che da qualcosa si deve pure cominciare; poi un giorno il capo villaggio ci annunciò che la mortalità infantile era diminuita dall’arrivo dei medici italiani.

Anche a Calcutta tutto sembra inutile, perché ci si scontra con superstizioni e regole consolidate nei secoli ; se una donna partorisce un bimbo Down, sarà ripudiata dal marito, in quanto ciò che è capitato è ritenuto frutto di un suo peccato in epoca precedente.

Intanto Ettore ha adottato a distanza una bambina , che in India vale meno di un animale, mi dice.

Inviando venti euro al mese, la metà del guadagno mensile del padre, potrà assicurarle gli studi fino alla laurea; qualora questi venissero interrotti , cesserà l’adozione a distanza, garantita da Project for People.

Ma l’India, che non è un continente a sé ma addirittura un pianeta a parte, offre anche momenti di grande spiritualità e spazi di gioia. Mio nipote mi racconta che durante la sua permanenza si svolgeva la festa dedicata a Durga, la dea con molte braccia che noi ricordiamo ,nel suo aspetto spaventoso, con il nome di Kalì, di salgariana memoria.

Durga è protettrice di Kolkata , è amata dal popolo perché sconfigge il Male ; la sua festa si chiama Navanatri, nove notti di austera preghiera e poi scoppiano manifestazioni di giubilo, per la vittoria del Bene.

Ovunque per la città svettano i Pandal, strutture dalle forme più svariate, che custodiscono statue di Durga, scolpite con legno, paglia, argilla e bambù. Tutto è colore, odori, musica, come si conviene ad una festa indiana.

Gli stridenti contrasti che noi non sapremmo accettare sono la natura dell’India. Andate a vedere Lion, film drammatico con intense recitazioni, per provare a capire l’India.