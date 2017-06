Incredibile, inverosimile, insostenibile ed inaccettabile è stata la decisione del centrodestra di appoggiare la designazione di Mario Orfeo a direttore generale della RAI. L’ex tonitruante Brunetta lo ha definito “professionista della comunicazione serio, capace e competente”, per Gasparri, sempre acuto e perspicace, “la persona giusta”. Persino la Meloni, colta in un momento di distrazione, ha parlato di “buon lavoro con l’augurio che sotto la sua guida esperta il servizio pubblico sarà garantire quell’equilibrio e quel pluralismo che troppo gli sono mancati”.

Ora l’auspicio giusto e doveroso , viste le tappe della carriera professionale del soggetto in questione, sembra tutt’altro che realizzabile. Orfeo è stato direttore del Tg1 dal 29 dicembre 2012, allineandosi totalmente e senza esitazioni alla linea renziana in ogni sua fase ed in ogni sua mossa, in modo accanito, quasi fanatico nella preparazione referendaria. Ugualmente ha assunto e segue rispettosamente le posizioni governative di Gentiloni, assegnando poco, limitato e frettoloso spazio sia a FI e sia Lega ed impercettibile a FdI. Scontato poi è stato l’appoggio a Macron e la critica prefabbricata e aprioristica per la May con contemporaneo sostegno al suo rivale.

In precedenza era stato Orfeo, rispettando le posizioni tradizionali, direttore de “Il Messaggero”, un quotidiano malignamente, direi aspramente contrapposto alla destra e a Berlusconi. Che capolavoro!

Sorvolando sulle …. amichevolissime interviste a Renzi e al fastidioso Di Maio, l’editoriale di Paolo Mieli, secondo lo stile dell’autore chilometrico e sermoneggiante, è intitolato: “Un’intesa necessaria. L’inutile fretta per le urne”.

Si tratta di una plateale scoperta dell’”acqua calda”. Occorrono infatti parole su parole, affermazioni su affermazioni tutte ovvie per giungere all’identificazione, sobria e diplomatica, del responsabile dell’”inutile fretta per le urne”, ansioso e smanioso puerilmente di recuperare il giocattolo “Italia” perduto il 4 dicembre scorso.

Scrive infatti: “Dà l’ impressione Renzi di non aver affatto elaborato [in realtà non ha capito]l’accaduto di sei mesi fa, del 4 dicembre: attendiamo con ansia il suo [?] libro, rinviato di settimana in settimana , di cui per ora soltanto prove di copertina. Dà altresì la sensazione di essere in partita solo per cercare una rivincita (con elezioni anticipate, appunto) e di pensare esclusivamente al proprio ritorno alla guida del governo. E già si intravede che – una volta sepolta la questione delle urne – quello del suo ritorno a Palazzo Chigi – sarà il bersaglio dei suoi sempre più numerosi detrattori”.

E’ un peccato però che Mieli, pronto a rispolverare l’abusata frase “molti nemici molto onore”, non si accorga che a crescere e a rendersi pericolosi sono e saranno gli amici da cui “da adesso in poi dovrà guardarsi”, perché se gli avversari sono quelli che hanno avallato l’investitura di Orfeo, Renzi è destinato ad avere vita tranquilla e potere solido.