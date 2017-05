Terremoto politico a Vienna. I conservatori dell”Övp hanno deciso archiviare l’alleanza governativa con i socialisti e di andare a elezioni anticipate. La mozione di scioglimento del Parlamento è prevista per fine giugno e il giorno delle elezioni è stato fissato al 15 ottobre, con un anno di anticipo. Uno choc per l’Austria e la fine di un sistema fissato, da oltre 70 anni, sui partiti tradizionali : Spö e Övp, quasi sempre uniti nella “Grosse Koalition”. Ma non solo. Si apre una fase nuova che potrebbe portare – secondo la maggioranza di opinionisti e sondaggisti – l’Fpö di Strache al governo. In un’alleanza di centro-destra.

Altra novità è che l’Övp cambia nome e simbolo. Da oggi sarà la “Liste Sebastian Kurz – Neue Övp”. Una scelta obbligata. Il partito è da tempo in crisi profonda a causa della concorrenza dei nazionalisti e solo Kurz (nella foto), il trentenne ministro degli Esteri distintosi per il suo rigore sul tema migranti, sembra in grado di rilanciare la formazione. Virando decisamente a destra.

Ai notabili del suo partito il giovane ministro ha posto condizioni durissime per assumere la segreteria: pieni poteri nella guida del partito e nella nomina dei vertici, autonomia completa nella composizione delle liste elettorali federali, scegliendo solo lui i nomi dei candidati, anche tra esterni al partito appartenenti alla cosiddetta “società civile”. Ma soprattutto ha preteso di andare al voto con liste recanti il suo nome, anziché quello del partito. Prendere o lasciare. La direzione dell’Övp ha accettato.

Una decisione obbligata: secondo i sondaggi, con Sebastian il partito potrebbe non solo risollevarsi dall’attuale stato comatoso ma, persino, raddoppiare i consensi, diventando così la seconda forza politica in Austria, dopo l’Spö e prima dell’Fpö, e aspirare alla cancelleria, saldando un’alleanza con il partito di Strache. In caso contrario il disastro è annunciato.

Chiuse le formalità, la sfida per la cancelleria è iniziata. Tre i giocatori in campo: l’attuale cancelliere dell’Spö Christian Kern (dato per perdente), il presidente del Fpö Strache, e l’ambizioso Kurz.