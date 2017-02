DI BATTISTA A RENZI: VOTI NO A VITALIZI Rai DI BATTISTA A RENZI: VOTI NO A VITALIZI Alessandro Di Battista del M5S lancia una provocazione al Pd e a Renzi. "Tra una corsetta vista Alcatraz e una goccia di sudore freddo per l'inchiesta Consip dai uno sguardo alla nostra proposta" di tagliare il vitalizio ai parlamentari "e di a quel che resta del […]

CAMPIDOGLIO, DELIBERA STADIO IN UN MESE Rai CAMPIDOGLIO, DELIBERA STADIO IN UN MESE Il Campidoglio inizia a discutere sulla delibera 'Stadio della AS Roma' che dovrebbe essere portata in aula Giulio Cesare entro un mese. Dopo l'accordo sull'impianto sportivo, che sorgerà a Tor di Valle, la maggioranza M5S ritiene "indispensabile" lavorare "celermente" per validare il progetto. "Una parte degli edifici saranno […]

MELONI PROPONE "LISTONE" CENTRODESTRA Rai MELONI PROPONE "LISTONE" CENTRODESTRA La risposta a destra all'ipotesi 'listone' di Pisapia arriva dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Tutto il centrodestra si ritrovi unito sui temi del sovranismo in un "listone" da sperimentare già alle prossime amministrative, in particolare a Genova, afferma Meloni a 'In 1/2h', su Rai3, dicendosi ottimista sulla possibilità […]