In occasioni di tutti gli ultimi devastanti attentati a matrice islamica, la frase ricorrente, assurta ormai a vero e proprio tabù , dice : ”Non dobbiamo darla vinta ai terroristi, continuiamo a vivere senza paura, secondo le nostre abitudini.” Un’affermazione decisa, che piace, accettata acriticamente dalla sinistra, non abituata a riflettere sulle parole, che non confronta i propri desiderata con la più cruda delle realtà.

La smentita nei fatti più cruenta a questa affermazione si è avuta a Torino, il giorno della finale di Champions League di Cardiff, dove è bastato un botto o qualche urlo sopra le righe per scatenare il panico e provocare un fuggi fuggi generale che è costato una vittima e più di un migliaio di feriti, alcuni gravi.

Occorre capire che siamo in guerra e così dobbiamo comportarci. Durante i bombardamenti anglo-americani su Milano o nazisti su Londra, milanesi e londinesi non dicevano “ dobbiamo continuare la vita di tutti i giorni “ ma al suono della sirena , raggiungevano i rifugi antiaerei fino alla fine delle incursioni.

Non siamo arrivati a questo e forse non ci arriveremo, ma occorre anticipare i pericoli con alcune norme di comportamento. In tutte le scuole ed in molti uffici pubblici si svolgono periodicamente delle esercitazioni di evacuazione degli edifici per eventuali incendi o terremoti, evenienze probabili in alcune regioni ma fortunatamente remote in altre.

Educare la gente al controllo del panico generalizzato, inculcando per quanto possibile norme di comportamento adatte a fronteggiare l’evento terroristico, potrebbe essere compito della Protezione Civile.

Anni fa la Asl di Milano organizzò un corso di aggiornamento per istruire il personale sanitario sul rischio di avvelenamento da antrace che Saddam Hussein avrebbe potuto diffondere; un provvedimento inutile avvenuto in un momento in cui occorreva giustificare l’intervento militare in Iraq, che scatenò anche limitate forme di psicosi nella pubblica opinione.

Successivamente altri corsi sono stati organizzati : quando scoppiò l’epidemia di Sars in Oriente per fare conoscere ai medici i pericoli di quella polmonite virale e come fronteggiarla, furono convocati i migliori specialisti pneumologi a spiegare il decorso della malattia; lo stesso avvenne durante l’epidemia di Ebola in Africa con convegni multidisciplinari specifici sull’argomento .

Stiamo parlando di situazioni in cui il pericolo era più teorico che reale, mentre gli attentati terroristici nella guerra scatenata dall’Isis hanno già mietuto più di seicento vittime in Europa, senza contare i già dimenticati italiani uccisi in Tunisia e Bangladesh.

Quando nell’aprile del 2002 un aereo da turismo si schiantò sul Pirellone a Milano uccidendo due innocenti impiegate e ferendo settanta cittadini, i medici di famiglia della città vennero allertati con un sms ed invitati a contattare le postazioni delle forze dell’ordine dislocate sul territorio. Io stesso mi recai a contattare una vigilessa che via radio chiese se occorrevano aiuti ai soccorsi e mi venne detto che la situazione era sotto controllo.

In molti di questi attentati e nella vicenda correlata di Torino dello scorso giugno, il problema più importante ed immediato è rappresentato dal soccorrere i feriti più gravi, politraumatizzati. In realtà afferiscono ai Pronto Soccorso dei grandi ospedali tutti i feriti , raggiunti poi dai parenti e dalla stampa, creando un gigantesco ingorgo organizzativo, con il rischio che qualche paziente più grave ma non riconoscibile, perché colpito da traumi interni, venga ignorato.

Occorre prontamente organizzare delle postazioni di primo soccorso nei poliambulatori delle Asl , destinate ad intervenire in caso di un attentato. I medici sul territorio, specialisti e di famiglia con accanto infermieri professionali , debbono essere immediatamente raggiunti sul cellulare e istruiti su dove farsi trovare e con quale incombenza intervenire.

Importante è l’attività di triage, per distinguere tra casi gravi e piccole o medie ferite, o con interventi di supporto psicologico. Nel caso di Torino centinaia di feriti si erano procurati lesioni correndo su cocci di bottiglia ; richiedevano certamente l’intervento medico ma non esisteva il pericolo di vita. Togliere dai Pronto Soccorso questi casi, potrebbe facilitare l’azione di cure tempestive sui feriti gravi e riconoscere eventuali pazienti a rischio non facilmente diagnosticabili nella bagarre iniziale.

Certamente chiedere alle Forze dell’Ordine, ai Militari, alla Protezione Civile e alla Sanità Pubblica di coordinarsi per fronteggiare l’emergenza terrorismo, non piace alla sinistra nostrana, restìa ad ammettere che siamo in una situazione di guerra , dove sempre più famiglie italiane piangono un loro caro ucciso dai fanatici islamisti.

Però occorre farlo. Qualche anno fa, il non rimpianto sindaco Pisapia , non volle continuare l’esperienza “Strade Sicure” con l’esercito che presidiava le zone più a rischio della città ; sosteneva che ciò significava “militarizzare” il territorio. La cruda realtà lo fece recedere dai suoi propositi buonisti e Milano è nuovamente pattugliata dai nostri angeli custodi in tuta mimetica.

Se vogliamo che alcune nostre abitudini di vita rimangano tali occorre ridimensionarci e capire che tutti siamo possibili bersagli, tenendo alta la guardia.