Buone notizie. È stato arrestato a Gibuti e subito estradato in Francia Peter Chérif, il jihadista francese ritenuto il “regista” della strage di Charlie Hebdo (12 morti) del gennaio 2015. Arrivato a Parigi con un volo Air France, ammanettato dagli agenti dello spionaggio francese, il 36enne adesso è in una struttura di massima sicurezza. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Christophe Castaner.

Il fermo per terrorismo può durare fino a 96 ore, in attesa della misura di convalida. Chérif, ritenuto il complice dei fratelli Kouachi, autori della mattanza, «era sfuggito alla giustizia francese e ora dovrà rispondere delle sue azioni», ha twittato Castaner. L’indagine è stata gestita dalla Direction generale de la securitè Interieure. Chérif era arrivato a Gibuti via mare con documenti falsi dallo Yemen, dove era diventato un dirigente di Al Qaida.