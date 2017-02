Bingo, bingo. Dopo la chiusura delle frontiere, The Donald ha sferrato un altro pesante schiaffone ai dem e ai liberals. In una conferenza stampa, il presidente ha annunciato la nomina di Neil Gorsuch alla Corte suprema degli USA al posto del defunto Antonin Scalia. Un posto strategico per gli equilibri di Washington. Gorsuch — un tipo tosto tutto Columbia-Harvard-Oxford e, al tempo stesso conservatore e “originalista — è il giudice più giovane del massimo organo giudiziario americano nell’ultimo quarto di secolo e avrà la possibilità di lasciare il segno per decenni (la carica è a vita). Con lui i repubblicani riconquistano, dopo la Casa Bianca e l’intero Congresso, anche la maggioranza del terzo potere dello Stato, che prende decisioni su questioni pesanti come l’aborto, il controllo delle armi, la pena di morte, i diritti religiosi.

Inevitabilmente, la decisione di Trump ha fatto, una volta di più, imbestialire l’opposizione. Spiazzandola. Gorsuch, finalista in una rosa di 21 candidati, è infatti un magistrato dal curriculum brillante e dalla scrittura incisiva, già giudice federale dal 2006 con George W. Bush, e votato in modo assolutamente bipartisan: una circostanza che i dem vogliono dimenticare. Non a caso. A votare allora Gorsuch c’erano anche i senatori Barack Obama, Joe Biden, John Kerry e nonna Hillary. Imbarazzante.

L’immemore Charles Schumer, leader della minoranza dem al Senato, è subito impazzito, sostenendo di avere”seri dubbi” che Gorsuch appartenga al “mainstream legale”. Il neo giudice, ha aggiunto, “ha ripetutamente preso le parti delle società contro i lavoratori, ha dimostrato ostilità verso i diritti delle donne e, cosa più preoccupante, ha aperto un approccio ideologico alla giurisprudenza che mi rende scettico sul fatto che possa essere un giudice forte, indipendente nella Corte”.

Sciocchezze. Il cotonato inquilino della Casa Bianca ha subito risposto che: “Questo è stato il processo di selezione più trasparente e importante per la Corte suprema nella storia del nostro Paese. Volevo che il popolo americano avesse voce in questa nomina”, ha aggiunto. Nell’accettare la nomina con “onore e umiltà”, Gorsuch, visibilmente emozionato, ha ricordato il suo predecessore Scalia come un “leone della legge”. Il Trump time prosegue. Vedremo. Intanto divertiamoci….