Nei giorni in cui, in mancanza di idee pregnanti, il Censis si inventa, scodellandolo come novità determinante, il tremendo e catastrofico “sovranismo psichico”, è di nuovo posto, conautorevolezza e pomposità, il tema della globalizzazione e del connessocosmopolitismo.

Il presidente emerito di “Intesa Sanpaolo”, Giovanni Bazoli, nella “Lectio Cathedrae Magistralis”, pronunziata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in occasione delconferimento del premio internazionale “Francesco Vito”, ha rilanciato, cogliendone le radici storiche, il tema, in effetti pesante problema della globalizzazione.

A suo avviso, con il crollo del Muro di Berlino e la caduta del modello sovietico, “all’economia di mercato si aprirono spazi enormi”. Secondo Bazoli l’Occidente aveva a portata di mano un’occasione non sfruttata per estendere “un ordine universale di segno liberal –democratico”.

Secondo il relatore la causa è da attribuireal potere economico – finanziario trionfante su quello politico. La ragione più profonda e decisiva è da ritrovare nel cedimento delle grandi nazioni occidentali, solite decidere le sorti delle nazioni più fortunate, in prima linea gli Stati Uniti, nella perdita della loro identità e nella mortificazione dei loro valori, spesso più che scadenti.

L’Occidente è caduto nelle mani di un capitalismo meschino mentre nazioni “in via di sviluppo”, come l’India e principalmente la Cina, ne sono risultate invece “molto rafforzate”. Nazioni per dirla in termini politici che hanno palesato solo prepotenza e sono senza ostacoli dilagate.

“Fallite le ideologie, – sostiene il premiato- è subentrata la sfiducia in un futuro collettivo; mi chiedo se non sia anche frutto della secolarizzazione del mondo occidentale, che ha comportato il venire meno di quella visione escatologica cristiana che è l’attitudine a concepire l’oggi come preparazione a una vita futura […]. Mi pare certo che l’Occidente se non ritroverà lo spirito creativo di un tempo, verrà emarginato. Se invece ritroverà quello spirito tutto sarà possibile”.

Sembra onestamente utopistico o meglio ancora assurdo nella situazione del mondo occidentale in questi anni, con partiti sempre più fragili e litigiosi, confidare nelle nazioni europee e nella mega nazione d’oltre Atlantico. Occorre invece una revisione radicale e convinta con Stati animati da linee operative sane, logiche e mature , orgogliosi della propria storia, guidati da politici preparati negli ideali e non superficiali sulla scorta di minestroni solo propagandistici, confusi e contraddittori.