<iframe width=”853″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/a1-mtw7Zenc” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Ottime notizie per gli appassionati del grande cinema. Harrison Ford torna nel ruolo di Rick Deckard in Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve (Sicario e Arrival) e prodotto da Ridley Scott. È il seguito del capolavoro visionario di Scott — tratto dalla novella di Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep? — che nel 1982 entusiasmò le platee di tutto il mondo. Nel cast Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista e Ana de Armas.

La trama è ancora segreta. Sappiamo soltanto che trent’anni dopo gli eventi, l’agente K della Polizia di Los Angeles (Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che rimane della società. La scoperta di K lo spinge a cercare Rick Deckard (Ford), l’ex-blade runner (domanda: è un replicante o è un umano?) sparito nel nulla da decenni. L’arrivo nelle sale è previsto per il prossimo ottobre. Per il momento è tutto, godetevi il trailer….