Non sappiamo se sia involontario sarcasmo della storia o sottile perfidia degli uomini quello che ha portato a sfruttare il 25° anniversario della morte di un magistrato storicamente legato al FUAN per cancellare definitivamente il nome di Arnaldo Mussolini dal parco che gli era stato intitolato a Latina. Di sicuro possiamo dire che se il fantasma di Paolo Borsellino oggi apparisse nel municipio del capoluogo pontino non lo farebbe per ringraziare di quell’intitolazione con annessa damnatio memoriae.

Alla manifestazione di Latina ha partecipato anche la terza carica dello Stato. Non è andata al CSM, dove presidente della Repubblica e del Senato hanno presenziato. Né a Palermo, sul luogo dell’attentato, dove invece è stata spedita la Fedeli, ministro dell’Istruzione, e la Bindi, presidente della commissione antimafia. La terza carica dello Stato ha preferito Latina. Sul perché di questa singolare scelta si possono fare solo ipotesi.

Qualche giorno fa, la presidente della Camera aveva sollevato il solito polverone indignazione quando lanciò un grido d’allarme sul “disagio” provato da certi esponenti dell’antifascismo davanti ai monumenti lasciati dal Deprecato Regime. L’indignazione popolare per queste parole, giustificatissima, si tramutò però presto in un battage degno di miglior causa, e dalle parole della terza carica dello Stato venne estrapolata un’intenzione non espressa direttamente: si demoliscano i monumenti fascisti per evitare di “mettere a disagio” i reduci della lotta antifascista.

Ed è vero: la presidente della Camera non l’aveva detto. E il fuoco e le fiamme sollevate dall’indignazione le hanno dato l’occasione di lanciare un altro affondo contro le cosiddette “fake news”, con tanto di foto sorridente davanti a un monumentale e novecentissimo Sironi. Ma allora, se la presidente della Camera non è favorevole all’iconoclastia contro il passato, perché con tante iniziative per il 25° della strage di via d’Amelio ha scelto di presenziare proprio quella di Latina, con annessa damnatio memoriae ai danni di Arnaldo Mussolini, fratello del Duce?

Per chi sa leggere fra le righe, in realtà il gioco è trasparente. È una vera e propria finestra di Overton spalancata sul repulisti prossimo venturo. E la rete, il popolo, ci sono cascati con tutte le scarpe, fornendo l’assist che occorreva. La presidente della Camera ha aperto il dibattito, gettando l’esca. La gente ha abboccato, reagendo scompostamente, facendo dibattito… un dibattito sull’opportunità di abbattere monumenti proprio in Italia? Quale malato di mente proporrebbe questa cosa? Nessuno, chiaramente… Allora si lascia che altri diano fuoco alle polveri. “Abbattere i monumenti? Io non l’ho mai proposto! Siete voi che ne parlate…”. Così, si è fornito l’appiglio per potersi dichiarare vittima di malelingue, bufale e fake news. Infine, con questo salvacondotto, la passerella a Latina, a “benedire” la damnatio memoriae di Arnaldo Mussolini, sostituito con i due magistrati più amati d’Italia, ben sapendo che nessuno d’ora in avanti oserà mai più ripristinare l’antico per tema d’esser tacciato anche di “filo-mafiosità” oltre che di “filo-fascismo”.

Il giro di vite dunque è stato dato. E inconsapevolmente una mano a questo disegno l’hanno data proprio i tantissimi che giustamente s’erano indignati davanti ai sottintesi del discorso della terza carica dello Stato. Nei prossimi anni assisteremo a molti altri piccoli passi avanti nella direzione – già imboccata in Spagna contro la memoria franchista, negli Stati Uniti contro quella confederata e nell’est europeo contro quella comunista – della damnatio memoriae contro la Storia. Chi persegue questi perfidi intenti si giova di un sottile controllo dell’opinione pubblica e sa sfruttare a suo vantaggio perfino le manifestazioni di opposizione. Le cariche di demolizione le hanno già pronte da un bel pezzo: non diamo loro la scusa per poterle piazzare.