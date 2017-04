Una storia di poco più di 30 anni, raccontata attraverso immagini che parlano di profonde passioni e grandi scelte. È il senso di stare in “prima linea”, in una concezione mai virtuale, che accompagna la mostra dedicata ad Almerigo Grilz, dal titolo “I Mondi di Almerigo”, curata dall’Associazione InAttuale e ideata da Pietro Comelli e Andrea Vezzà, esposizione inaugurata nella Sala Veruda di Palazzo Costanzi in piazza Piccola, alla presenza di alcune autorità locali, degli amici di sempre e di molti dei “reduci” delle battaglie politiche vissute a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, quando la contrapposizione ideologica era marcata, intensa e costante, anche negli scontri di piazza.

La mostra curata da Comelli e Vezzà resterà aperta tutti i giorni al pubblico sino all’11 maggio con orario dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Racconta parte di questi “mondi” ma non solo, attraverso la breve vita di Grilz, respirata tra il culto dei viaggi, il talento nel disegno, la passione per l’Inghilterra, la missione politica (da militante del Fronte della Gioventù e poi da consigliere dell’area Msi) e la vocazione giornalistica. Molti frammenti, una sola storia. Quella appunto di Grilz, vissuto solo 34 anni, scomparso in Mozambico nel maggio 1987 mentre era intento a documentare una delle tante guerre “dimenticate”, che sfuggivano e sfuggono dai riflettori abituali dei media o più comunemente dal raggio dei maggiori interessi di stampo sociale o economico.

Storia quindi breve la sua, ma intensa, governata da azioni e reazioni spesso scomode per qualcuno ma anche in grado, a distanza di anni, di raccogliere consensi dal versante ideologico opposto all’epoca. Vedi la presenza, tra le oltre duecento persone, al taglio del nastro dell’assessore regionale Gianni Torrenti: «Voglio rendere omaggio ad una persona con cui non condividevo certo il pensiero – ha premesso Torrenti – ma a cui va riconosciuta la piena consapevolezza delle scelte e il valore nel voler diffondere la verità, a ogni costo».

Presenti anche il vicesindaco Pierpaolo Roberti e soprattutto l’assessore Angela Brandi, anche lei esponente di uno dei tanti “mondi” raccontati attraverso gli squarci rievocativi dell’esposizione: «È stato il primo italiano a morire sul fronte del giornalismo nel dopoguerra – ha ricordato Angela Brandi – e la sua città ha voluto ricordarlo, prima intitolandogli una via e ora con questo bel lavoro, con il rispetto che gli è dovuto, che ripercorre la vicenda umana, politica e professionale».