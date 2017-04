Puntuale come una cartella di Equitalia (che per Renzi non esiste più, ma per i contribuenti italiani si), gradevole come una zanzara in camera da letto in una notte d’estate, é arrivata la sentenza del TAR (struttura che – nel mirino dei missili – dovrebbe essere “targetizzata” al pari degli arsenali dell’ISIS) che blocca il funzionamento della piattaforma UBER in Italia.

Festante il popolo dei tassinari, convinti di avere la sempiterna esclusiva per svolgere un mestiere per esercitare il quale non è richiesto un dottorato ad Harvard o un diploma rilasciato dal Massachusetts Institute of Technology, ma il semplice possesso di una patente di guida. Talchè, ad esempio, a New York guidano le Yellow Cabs immigrati arrivati il giorno prima in città, complice la semplicità della toponomastica della Grande Mela, che divide la città in “blocks” separati da 9 meridiane e qualche decina di paralleli, definiti East o West secondo che stiano a destra o sinistra della Fifth Avenue.

E spirano un interessato sospiro di sollievo orde di politici inetti, cui non interesserebbe nulla della sorte dei nostrani Caronte, non fosse che questi hanno il vezzo di chiacchierare con i loro clienti e – così vuole la vulgata – indirizzarne le preferenze politiche; in particolare a Roma dove, guarda caso, nessuno si indigna se una buona percentuale di macchine con il tassametro in circolazione non passerebbe una seria revisione neppure presso la Motorizzazione Civile di Kinshasa.

Per capirci, UBER é una piattaforma che consente, tramite una APP scaricabile sul cellulare, di chiamare una macchina ovunque voi siate solo premendo un pulsante, con un servizio a costi assai più contenuti e ad una velocità media di esecuzione superiore alle “macchine bianche”.

Vietarlo per impedire il corso della tecnologia, è un po’ come se la corporazione dei cocchieri avesse bloccato Ford, nella produzione della prima automobile; come se gli allevatori di piccioni viaggiatori avessero fermato lo sviluppo delle poste; come se gli stregoni avessero bandito la scoperta della penicillina; o le lavandaie avessero fatto fallire l’industria delle lavatrici.

Insomma, come ci insegnavano Mogol e Battisti, non sarà uno scoglio ad arginare il mare. E non sarà un oscuro impiegato del Ministero di Grazia e Giustizia bramoso di interviste a fermare l’inarrestabile corso della storia.

Ma è un fatto che – una volta di più – politica, giustizia, sindacati e tifoserie annesse disegnano dell’Italia una società vecchia, superata, incapace di leggere le sfide dei nuovi modelli di vita.

Come si può chiedere ai più giovani italiani, quelli che la società di domani la vivranno da protagonisti e che si sono formati sull’uso di tablet e rete, di capire che vi è chi rallenta la diffusione della “sharing economy” o “economia della condivisione”, su cui si fonda la trasformazione di usi e costumi nel mondo? Che c’è chi combatte Airbnb o Blablacar o Flixbus, o Uber – appunto – perché alla comodità ed all’interesse dei fruitori antepone il privilegio di locandieri, compagnie di trasporto e tassisti? Che verso la libertà di scelta dell’individuo, si è mossi dallo stesso impeto con cui gli inquisitori del Medioevo inseguivano le loro vittime?

Tutto il mondo civile avanza verso la crescita delle opportunità, delle comodità, della semplicità, velocità ed economicità dei servizi; noi restiamo ancorati ai privilegi, ai protezionismi, alle licenze, alle questue, alle raccomandazioni.

Un popolo smarrito, senza volontà di affrontare il futuro, di accettare le sfide, di scommettere su se stesso.

Gente votata all’estinzione, l’unica cosa che per fortuna ci riuscirà.