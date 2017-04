Toc toc, “ E’ permesso, Cavaliere ?”

“Venga, venga, Romani, novità ?”

“Sì, importanti, Cavaliere. Sono arrivati i risultati di quel sondaggio riservato che aveva commissionato.”

“Ah, bene. E cosa dicono ?”

“ Affermano senza ombra di dubbio, in modo clamoroso, che fra tutte le simulazioni presentate, il centrodestra unito supera il 40% con la leadership di Giorgia Meloni, primo schieramento in Italia ; negli altri casi arriva terzo, dietro grillini e PD.”

“Uhm, non mi dà una buona notizia, caro Romani; mi chiami Salvini.”

“Pronto, Matteo ?”

“Buongiorno, Presidente !”

“Caro Matteo, volevo renderti noto il risultato di un sondaggio che ho commissionato…”

“Anch’io Presidente ne ho uno.”

“Come ? “

“Sì, Presidente, ho fatto fare un sondaggio e la Meloni sarebbe il nostro leader vincente !”

“ E lo dici con soddisfazione ? “

“ Mah, non so, certo avrei preferito il sottoscritto…”

“Caro Matteo, tu, sempre a civettare con la Giorgia, e Meloni e Salvini e Salvini e Meloni in tutte le salse, questo è il risultato. Avevo ragione a non volere le primarie, le situazioni ti sfuggono di mano.”

“Bè, anche lei , caro Silvio, ha messo la museruola al Tg5, ma la Meloni te la ritrovi lo stesso a Rete4 ! E poi semmai la Giorgia civetta anche con Toti , che è uno dei suoi ! Intanto, grazie a loro ed ai miei della Lega rischiamo di vincere a Genova, sarebbe un risultato storico !”

“ Sì, per colpa di quei deficienti del PD e quei cretinetti dei grillini, capaci solo di litigare al loro interno. “

“Ma non sarebbe contento, Presidente ?”

“Sì, certamente, ma poi si rafforza l’asse Toti-Meloni- Salvini ed io esco di scena.! Lei , caro Matteo, non è riuscito a rendersi credibile come leader, troppo impegnato a cavalcare l’onda dei futili successi del momento, senza rendersi conto che poi c’è sempre la risacca, vedi i casi di Trump e di Putin. La ragazza invece ha una visione lunga della politica, sa guardare più avanti.”

“Io ho stretto la mano a Trump, Putin, la Le Pen, ho riconoscimenti internazionali .”

“Ma tu Matteo odi svisceratamente la Merkel, che detto fra noi , sta sulle balle anche a me, e ciò è controproducente in Europa. Dobbiamo trovare un altro leader, in attesa della mia nuova discesa in campo, dobbiamo contrastare la Meloni, che non è malleabile, non è la Raggi con Grillo, per intenderci.”

“Mi faccia dei nomi, caro Silvio. “

“Bertolaso me lo sono già bruciato, Marchini l’ho usato per farla fuori come sindaco di Roma, Alfano si è messo in un vicolo cieco, Passera ha il marchio indelebile ed infamante di essere stato al governo con Monti e la Fornero. Ci sarebbe ancora Parisi… ”

“Ma Presidente, uno che non è stato capace di vincere a Milano dopo cinque anni disastrosi con Pisapia !”

“Ci sarebbe Quagliariello…”

“Presidente, è persona troppo intelligente e di animo nobile per prestarsi a giochi di potere.”

“Ci sarebbe Carlo Calenda.”

“Caro Silvio, arrivare a patti con il “nemico”, pur di non favorire una sicura alleata! Lei si deve dare una regolata. Sono stufo di perdere perché lei la mette sul personale . E poi, me la faccia dire tutta, non ci sarà nessuna sua discesa in campo, lei si illude, il tempo passa e non lo puoi controllare.”

“ E allora arrangiatevi, andate a vincere senza di me se ne siete capaci.”

“Basterebbe che non ci mettesse i bastoni tra le ruote…” “La saluto, Salvini , buona fortuna !”

“I miei omaggi, Presidente. E del Milan cosa mi dice , ha combinato con i cinesi ?”

“Il Milan sono io . “