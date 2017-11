Io non so se questo strambo consigliere regionale siciliano De Luca (roba dell’UDC) sia un mascalzone o un perseguitato. Ieri l’altro è stato arrestato e oggi assolto in un altro processo. Di certo però so, guardando le foto delle sue performance politiche, che un soggetto così, per come io intendo io politica, neanche l’usciere del palazzo dei Normanni gli farei fare.

Pero’ l’hanno eletto alcune decine di migliaia di elettori scegliendolo con le preferenze. Eh già, la preferenza quella che molti indicano come la soluzione di tutti i mali …. Si, sì certo.