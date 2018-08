Dopo un lungo, imbarazzato silenzio Fincantieri ammette che sulla "Vulcano", la nuova unità di appoggio logistico in costruzione al cantiere del Muggiano, alla Spezia, è scoppiato un pericoloso (e ancora misterioso) incendio. Come già anticipato dal Secolo XIX, dopo i primi sopralluoghi svolti dai militari con i vigili del fuoco, ora indagano i Ris di Parma e i Servizi.

Ufficialmente si propende per cause accidentali ma bisogna capire come sia possibile che le lavorazioni si siano fermate il sabato alle 13.30 e il rogo sia scoppiato dopo le 22 di domenica. Le prime indiscrezioni parlano di un incendio partito dalla zona vicina al locali tecnici di poppa, ma anche ricostruire questa dinamica non sarà facile. L'ipotesi sabotaggio non è quindi esclusa.

Fortunatamente i motori della “Vulcano” sono ancora intatti poichè l’incendio ha colpito due livelli sotto il ponte di volo, a poppa, e tutto il “cassero”, la sovrastruttura principale sino ed oltre la plancia. Gli ingegneri di Fincantieri stanno già studiando un possibile intervento per poter riprendere la lavorazione e non ritardare troppo la data di consegna.