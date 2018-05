“Ciao Rossella !”

“Buongiorno, capo !”

“Buongiorno a te, ma non chiamarmi capo, il mondo ci ascolta.”

“D’accordo, Presidente Di Melvini, nostro amato Premier !”

“Così va bene, dimmi, novità ?“

“Sì c’è la Cancelliera Merkel che da questa mattina mi bombarda di telefonate, vuole un appuntamento con te, a Roma !”

“Falla aspettare, dille di chiamare più tardi ; piuttosto, mettimi in contatto con Buckingham Palace, debbo dire due cose alla Regina Elisabetta.”

“Ok, ti richiamo.”

“I miei omaggi, Sua Maestà!”

“Sorry, chi è lei ?”

“Sono Di Melvini, il Presidente del Consiglio italiano.”

“Oh, sì, il suo nome mi ricorda Melville, l’autore di Moby Dick , autore americano, un anglosassone ,of course.”

“Ha ragione, anche se io , al contrario del capitano Achab, ho ucciso la Balena Bianca.”

“Cosa ha fatto ?”

“Nulla, non importa…Maestà , la disturbo ?”

“No, si figuri, sa, qui a palazzo sono circondata da gente noiosa, non c’è più nemmeno Harry , mio nipote, a ravvivare l’ambiente. Mi dica, Mr. Di Melvini, posso esserle utile ?”

“Maestà, la questione è delicata, ma mi è giunta notizia, che si ventilava l’ipotesi dell’inserimento di Sir John Smith nel governo May. “

“Sì, ne ho sentito parlare…”

“Ebbene, Mr. Smith si è espresso più volte in modo sprezzante contro i miei connazionali che lavorano a Londra, e…come dire il mio governo non vedrebbe di buon occhio che varcasse un giorno la porta di Downing Street. Lei sa che gli Italiani, sono una comunità importante nella realtà sociale inglese.”

“Cosa posso fare per lei , Mr. Di Melvini?”

“Solo spiegare a Mrs. May, che è oltremodo inopportuno che convochi Sir Smith per un ministero del suo governo.”

“Ho capito, farò in modo di accontentarla, Mr. President.”

“I miei omaggi, Sua Maestà.”

“Capo, cioè Presidente, ho sistemato con Frau Merkel, chiamerà più tardi .”

“Bene.”

“Piuttosto, c’è il Presidente Macron, in linea, è molto arrabbiato.”

“Monsieur le President ! Come va ?”

“Caro Di Melvini, non è il momento dei convenevoli ! Ancora una volta i tuoi poliziotti ce li siamo trovati a Mentone a perquisire degli immigrati. Come vi permettete, a casa nostra!”

“Se non siete capaci di fare il vostro lavoro e mandate in giro spacciatori di ogni risma per il nostro territorio, ci pensiamo noi a fare quello che voi non siete in grado di fare a casa vostra !”

“Pretendo delle scuse, ufficiali, subito !”

“Vedremo; intanto, Monsieur Macron, non azzardatevi più ad invadere nostri territori di pesca con i vostri pescherecci, altrimenti ci penserà la nostra Marina Militare !”

“Richiamerò il mio ambasciatore!”

“Richiama chi vuoi, e saluti alla sua signora…”

“…anoressica…”

“Tranquillo, Presidente , non ha sentito l’ultima parola. C’è Frau Merkel in linea, cosa faccio, te la passo ?”

“Frau Merkel ! Qual buon vento ! Quando ci viene a trovare, qui a Roma?”

“Herr Di Melvini, appena me lo chiede :”

“Le preparerò un pasto di vera cucina italiana, così almeno per un giorno si sbarazzerà di bratwurst, kartoffeln und bier . Niente mangiacrauti intorno !”

“Come è spiritoso Herr Di Melvini !”

“D’accordo, le troverò un buco settimana prossima. Intanto li ha sistemati quelli di Alternative fur Deutschland , i populisti, come le avevo chiesto ?”

“Sì, loro avrebbero vinto elezioni, ma noi trukkato risultati !”

“Davvero ? La ringrazio, Frau Merkel, anche se questa, in realtà, non sarebbe democrazia.”

”Sa benissimo che per me, democrazia è parola che puoi mettere dove fa komodo. Vengo da Germania Est, che era chiamata democratica, si figuri.”

“ E per lo spread, ha sistemato tutto come ha chiesto il mio Ministro per l’Economia, il professor Imperia?”

“Fatto tutto come lui comandato ! Spero che Herr Di Melvini sarà contento. “

“Allora Frau Merkel, l’aspetto a Roma e nel frattempo non mi deluda.”

“Aufwiedersehen!”

“Arrivederci “

Ma in quel momento il dottor Crudarelli si svegliò ed impiegò alcuni secondi a capire che era uscito da un sogno. Più lunghi furono i minuti per riflettere che quella sognata era una realtà solamente rovesciata, dove, come in uno specchio , i ruoli si ribaltavano. Non c’era nessun Presidente Di Melvini, ma solo lui , il semplice, mesto, meschino, dottor Crudarelli.

Si alzò, prese il suo logoro zainetto, ed uscì di casa per dirigersi al Quirinale.

Avrebbe tanto voluto essere almeno il capitano Achab.