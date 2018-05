Qualche giorno fa è uscito su “il Giornale”, un articolo dell’eccellente Stenio Solinas intitolato “L’infinito Sessantotto? Finalmente ora è finito”. L’articolo – molto interessante – descriveva l’esito delle ultime elezioni (con il trionfo dei populismi), come il sintomo di uno scomporsi della globalizzazione progressista, concludendo: «Se si tratti di una svolta momentanea o di una nuova era, ce lo dirà il tempo. Per il momento, almeno il ’68, finalmente, è archiviato».

Considero il tema dell’eredità politica e culturale del ’68 (da me già trattato in precedenti articoli su Destra.it), centrale, e trovo perciò interessante analizzare nel dettaglio la questione. In primo luogo c’è da premettere che sono anni che s’immagina la fine (o almeno la crisi) del ’68, ma quest’appuntamento viene costantemente rinviato a data da definire. Solo per fare uno degli esempi più eccellenti: nel bellissimo saggio di Marcello Veneziani “Rovesciare il ’68”, l’intellettuale prevedeva (o auspicava) che il ’68 “andasse in pensione”, arrivando a definire, con brillante intelligenza “la tradizione come unica vera trasgressione attuale”; la lettura del saggio è obbligata per chiunque ami la cultura nell’ambito del centro-destra. Il saggio però, risale al 2008, nel frattempo sono passati dieci anni, ma l’eredità politica-culturale del Sessantotto non è ancora finita.

Come prima cosa è necessario rendersene conto, essere cioè consapevoli che i valori di riferimento dell’attuale società nihilista di massa sono il frutto maturo (marcio), della “rivoluzione culturale”: viviamo dentro l’essenza del Sessantotto. La storia procede per “cicli” che per quanto lunghi, prima o poi si esauriscono, ma il ciclo iniziato con il Sessantotto, ancora non si è concluso. Per sperare di uscirne, dobbiamo cercare di capire perché siamo ancora “dentro il ’68”. Certo per decenni, un ruolo centrale ha giocato l’egemonia politica e culturale della sinistra, ma non basta a spiegarne il fenomeno.

Fondamentale è diventare consapevoli che l’attuale modello economico-sociale offre supporto allo spirito libertario e nihilista contemporaneo. Se il Sessantotto ha spianato la strada al neoliberismo, il neoliberismo, a sua volta, accresce a dismisura il libertarismo, perciò non sarà possibile uscire dal ’68 se non si esce dalla globalizzazione neoliberista. Le premesse per un possibile cambiamento ci sono: le tentazioni protezionistiche dell’attuale Presidente Usa, la crescita dei populismi, la critica all’establishment, le teorie sovraniste… resta da vedere se quella che l’ex consigliere di Trump, Steve Bannon ha definito “internazionale populista”, avrà la capacità e il coraggio di ridiscutere l’attuale modello economico – sociale, che senza scivolare verso il social – comunismo, ripristini la sovranità nazionale e politica sulla tirannide tecno-finanziaria.

Ovviamente non dobbiamo pensare che l’obiettivo sia di restaurare la società pre-’68, casomai controbilanciarla, correggendone gli eccessi, cercando di trovare un equilibrio. A questo punto però, c’è da chiedersi se quest’obiettivo sia raggiungibile “solo” attraverso una politica riformista di governo, perché difficilmente si potrà “rovesciare il ’68”, senza un nuovo ’68. Può sembrare una contraddizione, ma non lo è: i valori pre-’68, sono stati sradicati da un movimento rivoluzionario globale, ed è possibile che la società partorita da una rivoluzione, possa essere “rovesciata” solo da uno slancio rivoluzionario opposto. Non si tratta ovviamente di lanciare bombe, ma di pensare un progetto politico-culturale “forte”, a livello globale, tenendo però ben presente che rispetto agli anni 60-70, l’interesse per la politica è quasi scomparsa.

Da dove ripartire dunque? Due sole ideologie sono rimaste: l’oligarchia mondialista e – come reazione – il populismo sovranista. In Italia la Lega (che gli ultimi sondaggi danno in forte crescita), potrebbe essere il protagonista e ricoprire (al governo e/o all’opposizione), quel ruolo che nella Prima Repubblica fu del PCI.

Cosa manca? Probabilmente un’idea culturale forte e chiara che supporti il disegno politico: gli intellettuali di destra non mancano, ma scarseggia la capacità organizzativa, soprattutto per colpa di una destra politica distratta o addirittura diffidente nei confronti del sapere. Basti pensare alla deriva che ha preso la Fondazione culturale “Alleanza nazionale” costringendo alle dimissioni in blocco degli intellettuali: Marcello Veneziani, Gennaro Malgieri, Giovanni Sessa, Giuseppe Parlato, Luca Gallesi, quando si sono resi conto dell’impossibilità di portare avanti un progetto culturale omogeneo, per colpa delle continue guerre intestine delle varie correnti politiche degli ex An.

Un’altra fondazione culturale di destra, “Farefuturo”, propone un modello “di destra” sul versante economico e “di sinistra” su quello dei temi “etici”, ovvero, l’opposto di ciò di cui abbiamo bisogno, come suggerito già nel passato da intellettuali come Alain de Benoist, o, per restare in patria, Marco Tarchi.

A tentare di rilanciare nuovi progetti culturali di centro-destra, ci sta provando il giovane studioso e editore di Nazione Futura, Francesco Giubilei, che ha organizzato recentemente a Roma il convegno “Valori per l’Italia del futuro”, dove è stato proposto un decalogo d’idee-valori per orientare e modernizzare il centro-destra italiano, al quale hanno partecipato intellettuali e simpatizzanti.

In conclusione: la cultura di destra si sta organizzando o quantomeno ci sta provando, ma sono necessarie due premesse; la prima è che la politica di centro-destra la smetta di fare la schizzinosa ostacolando le idee, ma anzi cerchi di darle un supporto. Secondo: pur evitando di degenerare nelle tentazioni egemoniche dell’intellettuale-collettivo, occorre che i pensatori di destra comunichino tra loro e facciano “gioco di squadra”, anche attraverso il web, cercando di dare forma a un progetto omogeneo che preluda un’idea di società fondata sui valori di un conservatorismo rivoluzionario.