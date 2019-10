Il progetto solidaristico Nella casa del Padre promosso dall’associazione Una Voce Nel Silenzio nasce nell’inverno del 2018.

L’obiettivo prefisso è quello di poter donare un futuro migliore alla comunità umana che gravita attorno alla chiesa di St. George di Homs, in Siria. La chiesa, distrutta nel 2012 durante la guerra, è stata ed è un punto di riferimento assoluto per gli abitanti di tutto il quartiere: non solo perché ha offerto anche nei momenti più drammatici un porto sicuro dove poter trovare rifugio ma anche per tutte le attività rivolte ai giovani e ai meno giovani che, nonostante le mille difficoltà, ha sempre portato avanti.

Nel 2012 la chiesa di St. George era un cumulo di macerie, oggi è stata quasi completamente ricostruita grazie – ed è bene precisarlo – esclusivamente alle donazioni dei suoi fedeli.

Questi i motivi che hanno spinto l’associazione Una Voce Nel Silenzio a promuovere una raccolta fondi per sostenere gli sforzi dei fedeli di St. George, per – nel suo piccolo – ricostruire lì dove l’ISIS ha distrutto.

Oggi il progetto Nella casa del padre può dirsi concluso, l’obiettivo è stato raggiunto e per festeggiare questo primo importante traguardo, l’associazione ospiterà qui in Italia dal 30 settembre al 7 ottobre padre Michael, sacerdote greco ortodosso di St. George.

Una settimana in giro per il nord e centro Italia, una settimana per poter ascoltare la sua vita, cambiata certo dalla guerra ma anche per questo ancora più salda nella fede e nella speranza.

Qui di seguito le tappe della visita di Padre Michael, per maggiori informazioni su luoghi ed orari si prega di contattare l’associazione,

