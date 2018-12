Nel dicembre 1948 fu presentata, scatto di orgoglio, poi delusione cocente, al Parlamento nazionale una petizione, intitolata Per l’unità d’Italia contro l’Ente Regione, il cui testo era stato stilato da Gioacchino Volpe, riconosciuto anche da Galli della Loggia, “intellettuale e professore autentico”.

Il maestro di scienza storica abruzzese, in apertura, senza termini equivoci e circonlocuzioni, ricorda che l’ordinamento regionale “che la Costituzione ha dato alla Nazione, senza che nessuna specifica e diretta consultazione popolare lo convalidasse, non risponde a nessuna esigenza e tanto meno alla legge naturale della nazione”. Ribadisce con forza e profonda convinzione che non esistono ragioni a fondamento dell’istituzione, che non siano se non “nel regno degli interessi di partito, dei pseudo-princìpi o ideologie, degli egoismi individuali o collettivi, degli interessi stranieri, cioè nel regno delle nuvole e del malinteso tornaconto o dell’altrui tornaconto”.

Purtroppo l’istanza fu bocciata ed oggi, come ieri, sin dal 1970, anno del varo delle regioni a statuto ordinario, il quadro generale, già negativo per le esperienze disgregatrici delle regioni a statuto speciale, si è deteriorato con patologie localistiche, campanilistiche, lontane da qualsiasi utilità costruttiva comune, culminate nel dilagante ricorso alle liste civiche, spesso, se non sempre, espressione di interessi egoistici, prive di ideali adeguati ai tempi.

Nel 2017 poi a Domenico Fisichella è stato attribuito dall’ateneo partenopeo “Suor Orsola Benincasa” il premio internazionale “Francesco Saverio Nitti” per sua appassionata difesa dello Stato unitario, perseguita con il tentativo di recupero “del significato più autentico delle istituzioni giuridiche e politiche ad esso collegate”.

Nel breve volume (pp.94) Francesco Saverio Nitti teorico della politica (Napoli, 2018), frutto ampliato della lectio pronunziata, il professore siciliano, per molti anni docente alla “Sapienza” ed incredibile predecessore, nel dicastero dei Beni Culturali, di Alberto Bonisoli, ricorda l’avversione dello statista di Melfi per l’avvento delle regioni, cui contrappose comuni e province, assi ineludibili della storia nazionale.

Nelle pagine conclusive Fisichella esorta “a invertire la marcia che conduce, oggi dopo ieri, oggi più di ieri, alla dissipazione istituzionale, civile e territoriale della nazione. Abbiamo bisogno dell’unità nazionale, come cittadini d’Europa e come patrioti italiani”.

Gli auspici espressi da Fisichella, in una ininterrotta lezione storiografica, si legano a Nitti ed a Volpe, tanto lontani politicamente quanto convergenti su nodi vitali della nazione e dello Stato, parole sconosciute all’attuale linguaggio della maggioranza governativa. .

L’ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ha lamentato, dopo l’intesa raggiunta da lui e dai suoi colleghi del Veneto e dell’Emilia con il vecchio governo Gentiloni sulla scorta o meglio in forza dei referendum del 2017, i cui limiti nessuno si è curato di sottolineare, l’intenzione ancora latente ma evidente di Lega e casaleggiotti, di bloccare qualsiasi ipotesi di riforma dell’esistente con la conseguente quanto ridicola, non si può non aggiungere, “proliferazione di piccoli referendum più o meno folcloristici”.

Queste iniziative, conseguenza di un fanatismo localistico improduttivo, sono segnalate per la Marmolada, nel Verbano – Cusio – Ossola, a Cortina e nei paesi ladini sulla scia del passaggio raggiunto di Sappada al Friuli – Venezia Giulia.

Viene poi denunziata l’assoluta (e scontata) inosservanza dei confini regionali da parte di migliaia di cittadini, insensibili ed incuranti delle ridicole “legislazioni differenti tra regioni limitrofe” in materia di gestione del mercato del lavoro.

Con questi esempi è impossibile, a meno non ci si voglia fermare su scelte pretestuose ed identitarie nel senso più deteriore del termine, non tornare a Volpe, a Nitti ed a Fisichella, e alla loro visione sul massimo coordinamento delle forze, per una soluzione dei problemi locali, fondata sulla “concorde solidarietà di tutti”.