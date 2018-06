In piazza San Marco a Venezia si è celebrato il 21 giugno il 34° anniversario del riconoscimento ufficiale della Specialità Lagunari dell’Esercito Italiano. Alla presenza del Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Paolo Serra, del Vice Comandante la Divisione “Friuli” Generale di Brigata Ugo Cillo, del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e di altre numerose autorità civili, il Comandante del Reggimento Lagunari “Serenissima”, Colonnello Massimiliano Stecca ha ripercorso le tappe fondamentali della Specialità dalla sua costituzione, nel 1951, quando venne costituito un reparto interforze fra Marina ed Esercito, il “Settore Forze Lagunari”, fino alla consegna proprio in Piazza San Marco della Bandiera di Guerra nel 1959 e alla costituzione, nel 1964, del reggimento Lagunari “Serenissima”. Quel reparto era il custode delle gloriose memorie delle fanterie della Repubblica veneziana e ne ereditava i vessilli, il grido di battaglia e lo spirito raccogliendo sotto il simbolo del Leone Alato la migliore gioventù di tutta la laguna.

I Lagunari, quindi, custodi delle gloriose memorie dei “Fanti da Mar” sono oggi una pedina operativa unica nel suo genere, flessibile, moderna e fondamentale per un Esercito sempre più impegnato in Italia e all’estero. Grazie alla loro capacità di agire con efficacia in qualsiasi ambiente, soprattutto in operazioni anfibie, fluviali e lacustri che richiedono preparazione fisica e professionale non comuni, i Lagunari sono spesso stati impiegati all’estero ed in Patria con un sensibile contributo negli interventi di pubblica utilità e di concorso all’ordine pubblico, in particolare nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.

La cerimonia si è aperta con la lettura dell’Ordine del Giorno del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, che ricordando le origini dei Lagunari ha espresso l’augurio di tutta la Forza Armata.

Il Generale Serra ha ricordato tutti i caduti nell’adempimento del proprio dovere sia in missione all’estero sia Italia, i numerosi impegni nazionali e internazionali in cui i Lagunari sono protagonisti ed interpreti autorevoli nel quadro delle complesse attività che si stanno sviluppando per contribuire alla pace ed alla stabilità internazionale, “sono gli stessi valori che i Lagunari mettono in campo anche qui in questa particolare e unica città nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” per il presidio delle aree più sensibili contro il terrorismo o più semplicemente nella prevenzione della microcriminalità”.

Infine il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ringraziato i Lagunari per il loro importante contributo nella sicurezza della città a fianco delle Forze dell’Ordine nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.

Fonte Stato Maggiore Esercito