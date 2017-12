Nei quotidiani alluvionali sproloqui l’infallibile di Arcore fonda larga parte delle sue argomentazioni sull’arma retorica quanto opinabile e soprattutto inaccettabile della fisionomia della compagine governativa.

“Pensiamo [con chi ha pensato?] – così avvia il sermone – ad una maggioranza di ministri non scelti tra politici di professione ma tra protagonisti di impresa, professioni, istruzioni e alti gradi. Tra persone che non hanno fatto politica, che vengano dal lavoro e abbiano saputo raggiungere traguardi. A me piace chiamarli cavalieri del lavoro”.

Di fronte a questo basilare canone programmatico imperativo, l’uomo della strada e l’elettore ancora fedele all’ “arma” , ormai spuntata, del suffragio, non possono che porsi diversi interrogativi.

Preclusa con il sistema elettorale, predisposto d’intesa con l’amico Renzi, ogni possibilità di selezione della candidature, il cittadino sente designati a poltrone di responsabilità donne ed uomini, dei quali magari conosce le realizzazioni meramente professionali, ma sui quali non può esercitare il proprio libero arbitrio sul passato, sul presente e sul futuro. Due esempi forti e cruciali: i “protagonisti di impresa” hanno usufruito delle agevolazioni dello “Jobs act”? Il 4 dicembre 2016, su un argomento politico tanto deciso, questi presunti e pretesi “salvatori della patria” quale posizione di voto hanno assunto?

Perché i “cavalieri del lavoro” entreranno in campo solo nella seconda fase mentre nella prima opereranno come “sherpa” deputati e senatori collaudati e candidati capaci di attirare e convogliare sotto un simbolo consensi, destinati ad edificare la fortuna di altri, tranquillamente assisi nelle retrovie?

Berlusconi, tanto per soffermarci ai sermoni più freschi, rinfodera e rilancia la propria fede europeistica e innalza, lui liberale, le lodi del Ppe, reputato il propulsore di un’Europa diversa. Ma il Cavaliere sa come noi sappiamo che il raggruppamento dei popolari non è creazione recente ma remota, onusta di responsabilità.

Nella catechesi elettorale è prevista l’esaltazione di Forza Italia, ammassamento per anni disperso e ultimamente riemerso, come “il collante del centrodestra”.

Il foglio di famiglia ha commentato sarcasticamente una foto di Grasso, definito “trasformista” ed ha finto di non sapere dei tanti parlamentari cangianti, rientrati agli ordini dell’autocrate di Arcore, dopo aver appoggiato i governi Renzi e Gentiloni, sulla cui reale contrapposizione a Berlusconi le perplessità sono consistenti.

Negli scorsi giorni è stata varata la riforma organica del Regolamento del Senato. Nel primo articolo, con la convergenza dei gruppi maggiori, con 171 voti favorevoli e 37 contrari , “sono previste misure volte a disincentivare i mutamenti di Gruppo da parte dei singoli senatori”.

Indubbiamente è opportuno operare contro la parcellizzazione della politica ma è anche di più necessario sfuggire all’irrigimentazione e alla criminalizzazione del dissenso motivato e intelligente contro ogni prepotente rassismo.