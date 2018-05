Rai MARTINA:LEGA-M5S? SE NON CAPACI, LASCINO Sono state esercitate "forzature inaccettabili sulle prerogative del Capo dello Stato e del presidente del Consiglio".Se Lega e M5S non sono all'altezza di governare il Paese"lascino perdere".Lo ha detto Martina,segretario reggente del Pd. Sul nuovo governo "giudicheremo quando finirà questa pantomima su nomi,cognomi e diktat", ha aggiunto. Poi sull'ipotesi […]

Rai GOVERNO, SCONTRO SU MINISTRO ECONOMIA Dopo un incontro al Quirinale tra il presidente Mattarella e il premier incaricato Conte, non si scioglie il nodo del ministro dell'Economia. Matteo Salvini su Facebook scrive: "Sono davvero arrabbiato" e subito arriva il "mi piace" di Luigi Di Maio. La strada del Governo torna così a essere in […]

Rai CONTE AL COLLE PER COLLOQUIO INFORMALE Il premier incaricato Giuseppe Conte è salito al Quirinale per riferire al capo dello Stato Mattarella sugli sviluppi dell'incarico ricevuto. A quanto si apprende da fonti parlamentari, Conte non si è presentato al Colle per presentare la lista dei ministri del governo e per sciogliere la riserva. Si […]

Rai COLLE: NESSUNA DATA FISSATA PER GOVERNO Fonti del Quirinale fanno sapere che non hanno ancora notizie su quando il premier incaricato Conte salirà al Colle perproporre la lista dei ministri. Conte non ha ancora comunicato l'esito delle consultazioni tenute in questi giorni e dunque non è ancora stata fissata né la data per sciogliere […]