Il padre spirituale e maestro indimenticabile e imperdibile dei comunisti cinesi, che trafficano e commerciano, adulati e riveriti, con gli industriali ed i capitalisti nostrani, Mao – Tse – Tung usava affermare che “grande è la confusione sotto il cielo”. Si tratta di una frase icastica, valida fotografia e sintesi della situazione politica e amministrativa ed anche purtroppo ereditata e subìta nei giudizi giornalistici. A proposito di valutazioni non guasta affatto rilevare la carenza di indagini equilibrate e mature sugli astensionisti, del tutto erroneamente assimilati alle deleddiane “canne al vento”.

Ci troviamo all’indomani della ufficializzazione del tutto “inattesa” del candidato presidente del Consiglio della coalizione di centro – destra, un presidente “ad horas”, “yes men” di fede garantita, e della manifestazione romana, condotta, dopo esservi stato costretto, dall’insuperabile egolatra su toni significativamente goliardici e gratuitamente retorici (“i 4 eroi”). Le valutazioni di pochissimo anteriori espresse da due notisti, normalmente meritevoli di attenzione, non certo di consenso, come Polito e e Bortoli, confermano l’astrattezza e la vacuità del quadro e principalmente delle prospettive.

Il primo, riconosciuta l’esistenza in tutte le nazioni europee di “un forte partito populista”, prospetta un’assimilazione incredibile, insostenibile ed illogica tra le 3 forze, fautrici di “un’inversione di marcia”, e non nasconde timori per un’eventuale prevalenza interna nell’”armata Brancaleone” della Lega e di FdI.

Nello sviluppare e nel dettagliare il concetto, Polito ipotesi e attribuisce credibilità e garanzie a Berlusconi in ambito europeo, attraverso Tajani, con le gerarchie europee predominanti , il PPE e la Merkel, fresca responsabile di un governo dalle “larghe intese”. Non calcola nemmeno l’inverosimiglianza di un Berlusconi gregario.

Gli scenari disegnati onestamente più che fantasiosi appaiono semplicistici e meramente sarcastici. Un esempio è recato dalle parole usate a descrizione della visita della Meloni in Ungheria con un leader, personalmente “omaggiato”.

Alla fine, quasi a margine dell’infondata filippica, si avvede delle responsabilità dei partiti, dai quali è dipeso “se il discorso populista ha assunto una tale forza elettorale da far dubitare della sua stabilità”. Forza Italia e Partito Democratico, con i gruppi neonati della Sinistra “dura e pura” e della Bonino, – caro Polito – non hanno “governato l’Italia nell’ultimo decennio” ma lo hanno fatto da un’epoca molto più remota (i cattolici democratici, Prodi e Mattarella, Rutelli, maestro e sponsor di Gentiloni, D’Alema, Bersani e lo stesso Berlusconi dal 1994).

E’ vero comunque che traumatica, indelebile e dirompente è risultata l’esperienza del Nazareno, mai realmente conclusa con gli ancora oggi sproloquianti e spadroneggianti protagonisti, padroni della scena,il lombardo ed il toscano.

De Bortoli dal canto suo si impegna in una difesa del ruolo degli amministratori locali, gravati più “da preoccupazioni” che “da strumenti”. Arriva a sostenere una identificazione tra sindaci di destra e di sinistra, e differenze “non così ampie” “fra eletti di vario orientamento”. Chissà se questa omologazione non sia fonte e ragione, se non esclusiva, tra le principali e le determinanti, del profondo, inavvertito e sottovalutato “scollamento istituzionale” ?

La “notte in cui tutti i gatti sono bigi” e l’atmosfera di fondo, “inciucista” , non giovano e di certo non avvantaggiano.