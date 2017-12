Rai BOSCHI:CONFERMO PAROLE GHIZZONI,ORA TRIBUNALE "Confermo relazione iniziale di Ghizzoni. Non ho fatto alcuna pressione. E non ho chiesto io di acquisire Banca, ma Mediobanca e BPEL. Io ho solo chiesto info. Adesso la parola al Tribunale". Così l'attuale sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, commenta in un tweet l'audizione in commissione d'inchiesta […]

Rai GHIZZONI: RICHIESTA DA BOSCHI. MA NON PRESSO' "Non mi fu seccamente chiesto di acquistare Banca Etruria, l'avrei ritenuto inaccettabile. Ma di valutare un intervento in Banca Etruria nell'indipendenza di giudizi". Così l'ex a.d di Unicredit, Ghizzoni, nell'audizione in commissione d'inchiesta, incalzato sull'incontro con Maria Elena Boschi. "La richiesta c'è stata ma non ha leso […]