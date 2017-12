Prima che qualcuno tra i 4 “cavalieri dell’apocalisse”, soliti pontificare sul “Corriere della Sera”, faccia emergere la verità indiscussa ed indiscutibile, confesso di aver sparso lacrime amare e sconsolate di fronte al titolo di apertura squadernato: “Consip, trama contro Renzi”.

Mentre il povero nostro “eroe” è vittima, dall’”uno all’altro mar”, di bieche persecuzioni e di spietati complotti, come, nonostante la garanzia e la protezione di Comandanti dell’Arma dei Carabinieri sempiterni, è avvenuto in occasione del referendum del dicembre scorso, perduto per un scarto … minimo grazie al determinante apporto dei … cosacchi, il suo sodale le spara di ora in ora, di momento in momento sempre più esagerate e sempre più fastidiose.

L’insopportabilità dei diktat di Berlusconi è tale da determinare in chi scrive un incredibile ed impensabile favore, tengo a sottolineare momentaneo, per Salvini, sbertucciato dal foglio della casata.

Il segretario della Lega si è permesso di contestare il caravanserraglio delle candidature, allestito e patrocinato da Berlusconi , di fronte al quale la proverbiale “armata Brancaleone” appare una “quadrata legione” disciplinata con teutonica severità.

Già qualcuno ha avuto occasione, esposto a castighi caduti dal cielo, di definire la celebrata “quarta gamba” un proteiforme millepiedi. Alle riserve fondate di Salvini infatti “Il Giornale” gli ha rinfacciato, in maniera stizzita, da “padroni delle ferriere”, la “caccia grossa” fatta a destra, tenendo in non cale il fatto che quella parte ha sempre avversato e mai sostenuto i governi di sinistra.

Pur definendo “una galassia” i nostalgici, il quotidiano di Sallusti si schiera contro l’”irritato” e “incupito” Salvini, reo di aver ripercorso le infinite targhe di provenienza dei questuanti, e a favore del “pacato” Lupi, pronto a recuperare la trita rivendicazione, tutta da dimostrare, dell’indispensabile apporto recato nel successo delle regionali liguri, ottenuto in realtà grazie allo sfaldamento suicida della sinistra.

Berlusconi con l’estenuante stillicidio di dichiarazioni, “continua a comporre [artefice unico ed inimitabile] il mosaico del centrodestra che verrà, ma soprattutto a rimettere al centro del suo progetto politico la lotta contro l’oppressione fiscale rilanciando la riduzione delle imposte come fattore di libertà per il cittadino. Un ritorno allo spirito del ’94 perseguito in maniera assidua, costante e approfondita”.

La ricetta miracolosa, priva di indicazioni sulla riduzione del soffocante e condizionante debito pubblico, è rappresentata dalla flat tax, introdotta nel 1947 dagli inglesi a Hong Kong e tale – continua l’egolatra – da conseguire “risultati talmente positivi che l’ha mantenuta in vita anche il successivo governo della Repubblica Popolare Cinese”. Si dimentica però di farci sapere se un governo di così alto tasso democratico abbia mai consultato i propri cittadini e quali siano i “tanti paesi del mondo” ad utilizzare questo modello fiscale di straordinaria validità.

Berlusconi poi, sempre di più e ancora di più autocrate, reclamizza “l’albero della libertà”, il programma del centrodestra, “disegnato in una notte insonne”. Detta poi la road map, conclusa da una riunione di tecnici per il consenso formale obbligato, la sua presenza, di “Matteo, la Giorgia e qualcuno della quarta gamba [corretto e rispettoso]”.

Avvisa gli elettori di Forza Italia del radicale rinnovamento della rappresentanza parlamentare con 50 superstiti e 550 nuovi, scelti unicamente nell’officina di Arcore.

Sul tema di interesse generale del governo lo anticipa, composto, per sua insindacabile decisione, da 20 ministri “magari qualcuno di più”, “in cui 12 dovranno essere protagonisti della vita vera”. Anche in questo caso Berlusconi non si degna di precisare i connotati dei fortunati, la loro esperienza, la loro provenienza ed i loro precedenti.

Ed è proprio in questo passaggio cruciale , che “si parrà la tua nobilitate”, cioè la limpidezza, coerenza e credibilità non senza, da cittadini, aver prima conosciuto e giudicato il personaggio “perfetto come responsabile dell’innovazione”. Come da tutti arcirisaputo, infatti, ineleggibile sarà il regista.