La lettura del “Corriere della Sera” risulta ogni giorno più “facile” per l’accantonamento personale dei dilaganti articoli moralistici, retorici ed inconcludenti dei 4 “cavalieri dell’Apocalisse”. Accettabili, invece, anche se naturalmente opinabili, sono i contributi di Polito, di Battista e del collega Galli della loggia, nonché le “cronache quotidiane”.

Ma di analizzare la vicenda di valore assai più rilevante con l’ennesima sconfitta della Chiesa cattolica con il varo dell’istituto del biotestamento, due considerazioni e due osservazioni, purtroppo ovviamente negative, vanno riservate al centro – destra.

E’ veramente fastidioso e controproducente il criterio, polemico ed ironico, adottato dal foglio della Famiglia a carico di ogni pur banale mossa di Salvini e della Meloni.

Appare in una prospettiva futura, elettorale e postelettorale, problematico e di ardua gestione l’insieme rappresentato dalla ”quarta” e quinta ”gamba” del megatavolo, sul momento ubbidiente a Berlusconi. Di certo la tragica scomparsa del grande “mediatore” Altero Matteoli, il quale, a mente fredda e ad impressione assorbita, andrà considerato per gli effetti della linea profetizzata con Tatarella dell’ “Armonia”, complica non di poco i lavori preparatori delle liste.

Una delle ragioni più profonde della crisi del sistema politico nazionale è rappresentata dall’assenza di una solida opposizione, sempre disgustata di fronte all’ipotesi di rimanere come minoranza, così da ricercare innaturali ed equivoche aggregazioni di potere, magari a durare “lo spazio di un mattino”.

Ora se Salvini ha grottescamente sollecitato a Berlusconi la sottoscrizione di un patto “antiinciucio” presso notaio, perché autonomamente non depone analogo impegno a respingere l’eventuale “appello pubblico” ad una convergenza operativa, avanzato da Di Maio, “la sera delle elezioni” in caso di mancato conseguimento dell’indispensabile 40%?

L’inserimento nel programma dei governanti austriaci dell’eventuale concessione sin dal 2018 del doppio passaporto agli italiani altoatesini, conferma le riserve da sempre espresse da molti sostenitori di destra ad “una internazionale europea”, minata da questo tipo di iniziative di trito ed egoistico sciovinismo.

Prima di passare al tema del biotestamento, un accenno va fatto all’insensato contenuto della clausola, inserita nella bozza di contratto degli statali, con cui, in caso di assenteismo di un singolo impiegato, sono previste “significative riduzioni” premiali per tutti i dipendenti dell’ufficio. Chissà come giudica l’osannato premier?

Iscritto da anni alla “Pro Vita Onlus”, ho comunicato alla associazione le mie irrevocabili dimissioni, dopo aver letto questa miope ed antistorica dichiarazione del presidente: “Il 4 marzo è vicino: ci ricorderemo dei politici e dei partiti [anche FI con il suo equilibrismo?] che, prima alla Camera e poi al Senato, hanno voluto questa legge mortifera e nazista”.

Ora la verità è assai diversa e ben più completa. Avanti a tutto va rammentato al rappresentante dell’organizzazione che sempre e da sempre i partiti sostenitori della legge sono avversari della vita(aborto) e della famiglia (divorzio) . Lo stesso va invitato a ristudiare la storia e a ripercorrere l’attualità, dal momento che accanto a quelle del nazismo vanno citate le analoghe misure assunte dal comunismo e andrebbero stimolate verifiche sulla situazione nella Corea del Nord, nei Paesi centro – africani, e principalmente sulla impenetrabile ma indiscutibile Cina.

Non può non essere considerato inutilmente diplomatico e quindi debole e poi tardivo l’intervento del presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Paradossalmente nel giorno in cui il biotestamento è diventato legge, la “Antea”, associazione onlus, ha celebrato il 30° anno di attività con un convegno dal titolo “Le Cure Palliative: un diritto da garantire”, una evidente e indiscutibile posizione di ripiego.

Mons. Vincenzo Paglia, guardandosi bene dal citare la norma approvata in Senato, ha riconosciuto, arretrando, l’ammissibilità dell’”astensione delle terapie, quando queste non siano più adeguate da un punto di vista dell’indicazione medica” ma ha cercato di attenuare il colpo, sottolineando che “ciò non deve essere confuso con forme di eutanasia omissiva”.

Perché l’illustre relatore, coetaneo di chi scrive, non ripensa alla parabola involutiva del primo istituto normativo anticattolico, quello del divorzio, trasformato dalle norme iniziali serie alle ridicole di oggi?