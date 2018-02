E’ banale e scontato osservare che nei giorni della forzata sospensione del nostro sito si sono accumulati mille e mille argomenti, degni di considerazione e di attenzione. Sono tutti legati al momento ma alcuni, tra quelli presi in considerazione, costituiscono argomenti di costume, di metodo e di mentalità.

Le posizioni, le scelte e le indicazioni programmatiche di Berlusconi, perché tanto è solo lui a parlare, ad essere presente perché poi è lui a decidere ed a condizionare l’orientamento, sono nella loro globalità criticabili per non dire inaccettabili.

Per Salvini sono molti se non tutti gli intervento riguardo i quali le obiezioni sono frenanti e condizionanti. Ad esempio in occasione delle manifestazioni dell’antifascismo, che hanno avuto per comoda e artificiale scintilla i fatti di Macerata, non ha saputo trovare di meglio, piuttosto che ricercare le radici dell’accaduto, di riesumare un vecchio giudizio di Pasolini sull’antifascismo “arma di distrazione per vincolare il dissenso”. Ha raggiunto poi il culmine del ridicolo con il giuramento sulla Costituzione, usando due termini, per la destra vaghi e principalmente inaccettabili, quali “popolo” e “paese”.

Nelle rare occasioni, in cui le è graziosamente lasciato spazio, la Meloni merita consensi con la sua ricerca, coronata da successo, di una manifestazione unitaria e paritaria tra gli “alleati” , con la sua sottolineatura della necessità di una decisione concordata e condivisa del candidato premier e con il suo esplicito rifiuto di una collusione anche remota con la Bonino.

Per brevità, in sintesi vanno tenuti in considerazione 4 temi: