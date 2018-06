A quanto pare a Roma non ci sarà nessuna via intitolata a Giorgio Almirante.

L’idea, partorita forse dalla necessità di ottenere un po’ di visibilità facendo appello ai ricordi ed ai sentimenti, ha provocato la pronta reazione dalla frastornata Vispa Teresa del Campidoglio che è intervenuta con insolita e singolare rapidità (degne di miglior causa vista la situazione disastrosa della capitale d’Italia) per bloccare l’iniziativa.

Unico risultato tangibile raggiunto sin’ora è quello di avere fornito ad una sindaca sommersa dai guai un piccolo diversivo per distogliere brevemente l’attenzione dall’ennesimo scandalo a base di arresti, traffici poco raccomandabili, palazzinari da film di Sordi e faccendieri assortiti.

Un esito tutto sommato prevedibile, che dimostra una volta di più come in mancanza di una seria azione politica la furbata del momento, la presenza mediatica e l’improvvisazione non siano il modo migliore per uscire dalla irrilevanza e dalla marginalità.

Il vero oltraggio alla figura, storica e politica, di Giorgio Almirante non è certo la mancanza di una strada o di una stradina, magari di periferia, intitolata al suo nome, che nulla potrebbe aggiungere alla sua memoria.

Il vero oltraggio è vedere il nome e l’opera di una delle più importanti figure politiche del dopoguerra, al di là del giudizio che andrebbe comunque depurato di certe facili agiografie, finire nella mani di veri e propri nanerottoli della politica e dell’informazione come la patetica ed inconsistente Virginia Raggi o lo sconosciuto e sinora ignoto vice segretario del Pd del Lazio, tale Enzo Foschi, secondo il quale “dedicare una via ad un razzista, come fu Giorgio Almirante [sarebbe] una vergogna”.

Curioso che un uomo che ebbe il rispetto di avversari illustri e di ben altra statura morale e politica come Berlinguer o Pajetta (contro il quale si era trovato a combattere armi in pugno una guerra civile) debba oggi essere disprezzato ed offeso da oscuri garzoni del sottobosco politico, gente che all’epoca di Almirante e Berlinguer avrebbe al massimo potuto aspirare ai compiti che Berlusconi vorrebbe riservare nelle sue aziende ai grillini.

Lo stesso dicasi per l’informazione: all’epoca molti giornalisti, grandi come Indro Montanelli o importanti come Mario Cervi, Arrigo Petacco, Giovanni Pennacchi, Franco Ferraresi, Sandra Bonsanti – solo per citarne alcuni – scrissero di Almirante ritratti e giudizi ben più seri e fondati di quelli che leggiamo in questi giorni su Repubblica o sul Fatto Quotidiano ad opera di faziosi e approssimativi manovali dell’informazione.

Giudizi sommari, figli solo di ignoranza e superficialità, che non tengono conto di quello, ben più serio e autorevole, consegnatoci da un altro illustre avversario politico di Almirante, Giorgio Napolitano, che da presidente della Repubblica così si esprimeva nel 2014 in occasione del centenario della nascita:

“Il Parlamento è stato il luogo in cui si è svolta la parte prevalente della lunga attività politica di Almirante, per l’intero arco delle prime dieci legislature repubblicane. Egli fu sempre consapevole che solo attraverso il riconoscimento dell’istituzione parlamentare e la concreta partecipazione ai suoi lavori, pur da una posizione di radicale opposizione, rispetto ai governi, la forza politica da lui guidata avrebbe potuto trovare una piena legittimazione nel sistema democratico nato dalla Costituzione. In questo quadro – continua Napolitano – egli ha avuto il merito di contrastare impulsi e comportamenti antiparlamentari che tendevano periodicamente ad emergere, dimostrando un convinto rispetto per le istituzioni repubblicane, che in Parlamento si esprimeva attraverso uno stile oratorio efficace e privo di eccessi anche se aspro nei toni. Giorgio Almirante è stato espressione di una generazione di leader di partito che, pur da posizioni ideologiche profondamente diverse, hanno saputo confrontarsi mantenendo un reciproco rispetto, a dimostrazione di un superiore senso dello Stato che ancora oggi rappresenta un esempio”.

Parole al vento, evidentemente, mai arrivate alle orecchie della bella addormentata del Campidoglio, dei galoppini del PD e degli inservienti di certe redazioni, capaci solo di strumentalizzare l’esperienza dell’allora poco più che ventenne e neolaureato Almirante come segretario di redazione delle riviste di Telesio Interlandi, il Tevere prima e la Difesa della Razza poi.

Una vicenda che non può certo riassumere o cristallizzare in pochi anni giovanili la lunga carriera politica di una vita e che andrebbe, comunque, contestualizzata come ha fatto qualche anno fa Giampiero Mughini in un bel libro dedicato all’argomento (“A via della mercede c’era un razzista”).

Almirante aveva fatto in quegli anni le stesse scelte di molti altri giovani intellettuali militanti dell’epoca come Giorgio Bocca (“Questo odio degli ebrei contro il fascismo è la causa della guerra attuale… A quale ariano, fascista o non fascista, può sorridere l’idea… di essere lo schiavo degli ebrei?” in La provincia Granda del 14 agosto 1942); Giovanni Spadolini (“Il fascismo ha perso a poco a poco la sua agilità e il suo dinamismo rivoluzionario, proprio mentre riaffioravano i rimasugli della massoneria, i rottami del liberalismo, i detriti del giudaismo” in Italia e Civiltà del 15 febbraio 1944 ); Eugenio Scalfari (“Un impero del genere è tenuto insieme da un fattore principale e necessario: la volontà di potenza quale elemento di costruzione sociale, la razza quale elemento etnico, sintesi di motivi etici e biologici che determina la superiorità storica dello Stato nucleo e giustifica la sua dichiarata volontà di potenza” in Roma Fascista del 24 settembre 1942).

Posizioni ovviamente insostenibili che, esattamente come loro, Almirante abbandonò senza esitazioni dopo la guerra, divenendo tra l’altro un fervente sostenitore della causa di Israele.

A differenza di Bocca, Scalfari, Spadolini e moltissimi altri, però, Almirante non aveva mai rinnegato il suo passato politico e per questo, solo per questo e solo per lui, quelle esperienze giovanili diventano oggi il mediocre pretesto buono per una inutile gazzarra mediatica e per randellare ingiustamente la sua memoria.

Un episodio indice solo della mediocrità e della faciloneria in cui sono precipitate la politica e l’informazione.

Era proprio il caso di disturbare la memoria e il riposo eterno di un galantuomo come Giorgio Almirante per ottenere solo questo ronzio insopportabile?