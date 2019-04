Una delle frasi più ricorrenti utilizzate dagli esponenti dell’esecutivo pentastellato per placare le polemiche riguardo l’adesione dell’Italia alla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Nuova Via della Seta – formalizzata in occasione della visita romana del presidente cinese Xi Jinping – è stata: “Non vendiamo i nostri porti alla Cina. Non faremo la fine della Grecia col Pireo”.

I porti italiani, e in particolare quelli di Genova e Trieste, sono infatti al centro dell’interesse cinese verso la penisola, e sono anche l’oggetto di una serie di accordi ad hoc i cui contenuti restano al momento ancora piuttosto nebulosi, tanto da aver scatenato le fantasie più fosche dei molti contrari a questa apertura verso la Cina, spaventati da una ipotetica vendita dei due dei principali scali commerciali del Paese.

Ma sia il sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci (considerato il ‘sinologo’ del Governo) sia il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, si sono più volte premurati di dichiarare che l’esecutivo vigilerà, che “non stiamo venendo i porti alla Cina” e che nessuno ha intenzione di far fare all’Italia “la fine della Grecia, che è stata costretta a vendere il Pireo ai cinesi”.

Al netto della buona volontà degli esponenti politici che le hanno pronunciate, queste esternazioni non posso che essere vere, per il semplice fatto che l’Italia non può vendere i suoi porti, così come d’altra parte non può, e non lo ha fatto, neanche al Grecia, seppure al Pireo il gruppo cinese COSCO abbia effettivamente assunto il controllo totale dello scalo.

Per capire che il Governo di Atene non ha venduto il suo principale porto ad una potenza straniera, non sono peraltro necessarie particolari competenze economiche o giuridiche. E’ sufficiente rileggere le cronache degli eventi, per scoprire che le cose sono andare un po’ diversamente.

Nel luglio del 2016 l’Hellenic Republic Asset Development Fund S.A., ente deputato dal Governo greco a gestire le privatizzazioni, indaffarato a trovare acquirenti per i molti asset pubblici che lo Stato ellenico si era trovato costretto ad alienare con l’obbiettivo di fare cassa, giunge al termine di un lungo procedimento che ha per oggetto la cessione della maggioranza azionaria della Piraeus Port Authority (PPA). L’offerta accettata è quella di COSCO, conglomerata marittima statale cinese che nello scalo greco gestisce già un importante terminal container: in base all’accordo passa subito di mano il 51% della PPA, per 280 milioni di dollari, mentre un altro 16% seguirà entro il 2021 (quando COSCO arriverà così al 67%), a fronte del pagamento di ulteriori 88 milioni di dollari. Ammontare a cui andranno poi sommati gli ingenti investimenti cui sarà chiamata la corporation cinese, in base al contratto, per rilanciare l’attività dello scalo.

E’ quindi certamente corretto dire che la Cina, tramite COSCO (parliamo sempre di un’entità statale), ha comprato la maggioranza della port authority del Pireo, che però non è “il porto”.

La Piraues Port Authority è infatti una società per azioni di diritto privato, quotata anche alla Borsa di Atene, che nel 2002 ha ottenuto dal Governo greco una concessione, inizialmente di 40 anni, durata poi estesa a 50 anni (la scadenza è quindi fissata nel 2052), per la gestione del porto del Pireo. E’ indubbio che questa formula consenta un amplissimo margine di manovra a COSCO nello stabilire strategie e modalità operative da applicare nello scalo, ma l’affidamento in concessione (per quanto lunga ed estesa ad un intero porto) è cosa ben diversa da una vendita, se non altro perché un titolo concessorio può, al verificarsi di determinate condizioni contrattuali, essere ritirato, mentre una vendita è di fatto un passaggio irreversibile.

Se quindi la Grecia non ha venduto il suo principale porto, certamente ne ha affidato la gestione alla Cina per molti anni a venire. Situazione che comprensibilmente potrebbe suscitare anch’essa non poche preoccupazioni nel nostro Paese, ma che di fatto sarebbe attualmente impraticabile nell’attuale contesto normativo italiano.

A differenza di quanto avviene in Grecia, e in molti Paesi del Nord Europa, in Italia infatti le Autorità di Sistema Portuale – introdotte nella loro attuale configurazione dalla cosiddetta ‘riforma Delrio’ del 2016 (da Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti durante il Governo Renzi) che è intervenuta sulla legge 84 del 1994, il testo che regola tutto il sistema portuale nazionale – non sono società di diritto privato (che poi possono a loro volta essere controllate da enti pubblici oppure da soggetti privati, a seconda dei casi) ma emanazioni dirette dello Stato, per tramite del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le AdSP non ottengono quindi la gestione dei porti in concessione, ma anzi amministrano il demanio pubblico per conto dello Stato, affidandolo ai soggetti privati che meglio sono in grado (in base alla valutazione di appositi piani d’impresa) di sfruttarlo a vantaggio della collettività.

Un’altra importate contromisura – rispetto ad un’ipotetica ‘invasione’ cinese dei porti italiani – è poi costituita dal fatto che le Autorità di Sistema non appaltano la gestione dell’intero porto, ma di volta involta assegnano in concessione solo la gestione di singole pozioni dello stesso: i terminal portuali, che svolgono diverse funzioni a seconda della tipologia di merce che movimentano.

La natura pubblica dei porti italiani è un fondamento del nostro sistema a cui il Governo ha già ribadito, anche per altre ragioni, di non voler rinunciare.

Proprio su questo aspetto verte infatti un serrato confronto in corso in queste settimane tra Roma e Bruxelles: alcuni mesi fa la DG Competition della Commissione Europea ha stabilito che l’Italia e la Spagna, a differenza di quanto fatto finora, devono iniziare a pretendere il pagamento delle tasse da parte delle Autorità portuali.

Per l’UE, infatti, le authority sono assimilabili ad aziende private e quindi devono essere sottoposte allo stesso regime fiscale, pena un indebito vantaggio configurabile come aiuto di Stato contrario alla normativa europea sulla concorrenza.

L’Italia ha risposto ribadendo che invece le AdSP sono enti pubblici non economici, diretta emanazione dello Stato, e che quindi come tali non possono essere sottoposte alla tassazione riservata alle aziende private. In questo momento è in corso un dialogo tra le parti, ma il Governo ha più volte ribadito che la natura pubblica dei porti resta un principio ‘non negoziabile’.

Francesco Bottino, Business Insider 23 marzo 2019





i

G