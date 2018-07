Il livello miserabile delle argomentazioni della sinistra, mediatica e politica, non finisce mai di stupirci.

Emarginati ed inconcludenti sul piano politico, da tempo alla frutta su quello culturale, in rotta elettorale quasi dovunque, gli illuminati membri della congrega buonista oramai si attaccano a qualsiasi cosa possa essere utile alle loro tesi.

Così si augurano la morte in mare di poveri bambini per vedere confermate (secondo loro) le loro tesi e mettere in difficoltà (sempre secondo loro) l’avversario politico, come è puntualmente avvenuto qualche giorno fa per un naufragio avvenuto a 6 miglia dalle coste libiche e a quasi a 600 da quelle italiane.

Una tragedia sulla quale, come una muta di cani durante la caccia alla volpe, il branco inferocito dei buonisti si è subito catapultato mettendo in scena un’opera di sciacallaggio che dovrebbe solo fare vergognare chi per anni ha difeso, e continua a difendere, il meccanismo che scaraventa in mare povera gente per il guadagno di pochi trafficanti senza scrupoli.

Oggi invece arriva un’altra trovata, stavolta solo ridicola.

Capita che quattro ragazze italiane di pelle scura vincano una medaglia di atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona.

Niente di nuovo, è già successo molte altre volte senza che nessuno avesse niente da dire, a parte gioire per una vittoria sportiva.

Stavolta, invece, arriva puntuale il panegirico del santone Saviano, che vede nell’impresa sportiva delle ragazze l’antidoto al presunto razzismo che, secondo i suoi sgangherati teoremi, affligge tutti gli italiani che non la pensano come lui: "I loro sorrisi sono la risposta all'Italia razzista di Pontida. L'Italia multiculturale nata dal sogno repubblicano non verrà fermata".

Immediatamente imitato dai tromboni di Repubblica e dalle marionette del PD con in testa il segretario effettivo che twitta allegramente: “La notizia più bella di ieri arriva dai Giochi del Mediterraneo, non da Pontida. Vince l'Italia che non ha paura: #PrimeLeItaliane", seguito poi in ordine sparso dalla truppa di partito.

Dall’altra parte, però, non va molto meglio.

La reazione a “destra” (diciamo così) è stata solo quella, pavloviana, di rispondere per le rime e sullo stesso piano (scadente) confermando così, ancora una volta, la consueta e ben nota sudditanza culturale alle idee della sinistra, accettando come sempre che sia questa, sebbene in crisi, a dirigere la musica. Con l’unico risultato di rendere il confronto ancora più squallido e di ribadire una endemica subalternità figlia di superficialità e povertà di idee.

Ecco, ad esempio, Libero uscirsene con un titolo ridicolo e provocatorio “Nere sull’altare, bianche ignorate” che ha dato il via ad uno stucchevole e squallido ping pong dialettico, diretto ad evidenziare che ad essere veramente discriminate sono le vittorie degli atleti bianchi e delle atlete bianche, con tanto di casi e numeri.

Con tutto il pacchiano ed inutile seguito di discussioni vuote e batti e ribatti su chi sia o non sia razzista, chi sia o non sia italiano, chi discrimini chi e perché, se meritino di più le medaglie dei bianchi o quelle dei neri.

La sinistra in decomposizione non poteva augurarsi una reazione migliore.

Eppure non sarebbe difficile inquadrare decentemente l’argomento. Quello di Saviano e compagni è solo un teorema falso e viscido: chi è contro l’immigrazione incontrollata è automaticamente un razzista, quindi odia tutti i neri, quindi vuole introdurre in Italia discriminazioni razziali e politiche infami.

Contrastarlo con argomentazioni uguali e contrarie non è solo un errore dialettico, è una cretinata.

E dire che la questione a destra dovrebbe essere semplice e chiara, se solo ci si abituasse a pensare con la propria testa e a valorizzare la propria cultura di riferimento, invece di polemizzare a vuoto.

La questione nei termini meschini posti da Saviano e dal PD non ha senso e non può sussistere. “…sarai romana/La tua bandiera/sarà sol quella italiana!” dice il testo della nota canzone, che era poi un inno all’integrazione delle popolazioni coloniali, a dimostrazione del fatto che persino quando c’era Lui (caro lei) le farneticazioni di Saviano sarebbero state fuori posto.

Nessuno a destra potrebbe seriamente pensare che solo per il colore della pelle possano esistere dubbi sull’italianità di quattro ragazze che onorano l’Italia con i loro gesti atletici, che corrono vestite di azzurro e festeggiano con il Tricolore, due delle quali, oltretutto, con le stellette e un’altra con gli alamari della Polizia.

“E’ già successo molte volte che abbiamo tenuto alto il nome dell’Italia … siamo azzurre, orgogliose di esserlo” ha detto Libania Grenot, Cubana di nascita e Italiana dal 2006, che ha aggiunto: “l’Italia mi ha dato tanto e non dimentico: mi ha aperto le braccia, mi ha regalato l’esperienza olimpica. No l’Italia non la lascerò mai”.

Affermazioni di amor patrio che oggi è difficile ascoltare da Italiani nati qui da genitori Italiani. Men che meno dai profeti buonisti della società multietnica e senza identità.

Di cosa stiamo parlando, quindi? Del nulla, ovviamente.

Di dichiarazioni squallide e senza senso che in questo caso strumentalizzano, per fini di bottega, una bella storia italiana esattamente come qualche giorno fa hanno sfruttato senza scrupoli la tragedia di quei poveri bambini morti nel mare della Libia.

Un atteggiamento da sciacalli, da avvoltoi che non meriterebbe nessuna attenzione e che invece trova sempre qualcuno disposto a scendere, maldestramente, allo stesso livello.