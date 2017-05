Giorni addietro si è insediato il responsabile dell’Istituto turistico autonomo (quale nome avvilente e preoccupante!) competente a Tivoli per la rinascimentale Villa d’Este e per una serie di monumenti classici, a partire da Villa Adriana e proseguire con il Santuario di Ercole, con il Mausoleo dei Plauzi e la Mensa ponderaria. E’ universalmente che le due Ville sono inserite nel patrimonio mondiale dell’umanità Unesco.

Il “fortunato”, laureato a 29 anni, una età non verde, conta al proprio attivo “numerosi progetti curatoriali e numerose pubblicazioni su riviste del settore [?]” ed ha diretto la Galleria di Montefalcone di Valfortore, nata nel 2004 dell’era volgare e “da lui trasformata in una sorta di laboratorio”. Nel curriculum poi si è vantato di essere “identificato come un militante promotore delle italiche giovani menti e delle loro spericolate ricerche” .

Queste allucinanti informazioni sono state acquisite proprio dopo aver concluso la lettura nell’ottima veste delle edizioni Solfanelli del saggio di Vittorio Emiliani sullo “sfascio del Bel paese”, destinato a continuare con l’esecutivo del “Facta” di turno, come prova il caso tiburtino.

Sembra incredibile che il giornalista, direttore per 7 anni de “Il Messaggero”, un quotidiano grigio, incolore, sempre piegato al potere, sia arrivato a scrivere pagine tanto intense e principalmente dense nella serietà e minuziosità delle denunzie. E’ vero anche, e non può essere taciuto, che Emiliani comincia ad interessarsi del tema in anni, dominati dallo snobismo elitario, snobistico, esibizionistico ed inconcludente dell’associazione “Italia nostra” e delle lobbies ambientalistiche.

L’autore è attento nel riconoscere inevitabilmente, dopo i precedenti di Ricci, Rosadi e Croce, i meriti, seppure da battute gratuite, delle leggi 1089 e 1497 del 1939, dovute a Giuseppe Bottai, e la destra, asservita negli anni del potere a Berlusconi, si è ben guardata dal rilanciare. Oltre tutto nel ventennio furono istituiti diversi parchi nazionali.

Lo sfascio si dimostra progressivo ma non inizia in verità con l’autocrate lombardo. E’ agevolato da misure inconcludenti, come l’irrisolto rapporto Stato / Regioni, e dall’inadeguatezza dei ministri responsabili, preoccupati solo di misure nepotistiche. In capitoli agili e sintetici viene ripercorso l’amaro cammino, avviato con scelti devastanti dall’esecutivo Berlusconi ed ora esploso , tra il silenzio ed il disinteresse generali, con Renzi, da tradizione legato alle opzioni confindustriali, con le riforme assurde Franceschini – Madia, colme di idee paradossali. Di “Madonna” Madia Emiliani avverte che “complica e paralizza” come osserva – conseguenza della dilagante demolizione del senso dello Stato – la cancellazione dell’identità storica e lo scadimento della qualità della vita.

Strali al massimo acuminati sono lanciati contro la gestione di Franceschini, coccolato in versione “strapaese” da Sgarbi. Emiliani, quasi all’epilogo, segnala che in questi anni renziani – gentiloniani lo Stato investe nel settore dei beni culturali la metà della media europea, addirittura meno di Cipro e della Bulgaria. Occorre aggiungere altro?

VITTORIO EMILIANI

Lo sfascio del Belpaese

Beni culturali e paesaggio da Berlusconi a Renzi

Chieti, Solfanelli, 2017

pp. 200. €15,00.